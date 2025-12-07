Ανατροπή! Κανονικά στη συνέντευξη τύπου ο Χιμένεθ:«Για ποιον είναι το VAR; Για τους πλούσιους ή τους φτωχούς; Πρέπει να είναι για όλους.»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για τις διαιτητικές αποφάσεις που έκριναν το παιχνίδι. Δεν στάθηκε σε τίποτα ως προς το αγωνιστικό κομμάτι

O Μανόλο Χιμένεθ βρέθηκε στην συνέντευξη τύπου της Τούμπας, με τις αρχικές εκτιμήσεις και ενημερώσεις βέβαια να αναφέρουν πως δεν θα πάει.

Εν τέλει ο Ισπανός τεχνικός, ενώ βρίσκονταν δίπλα στο πούλμαν της ομάδας, έτοιμος να επιβιβαστεί, αποφάσισε να ανέβει στην αίθουσα τύπου και να μιλήσει.

Αξίζει να σημειώσουμε πως επρόκειτο για τοποθέτηση και όχι για συνέντευξη, καθώς δεν δέχθηκε ερωτήσεις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Σήμερα θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι δεν θέλω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε όσα δείχνουν οι εικόνες από συγκεκριμένες φάσεις στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται εξίσου, όχι για κάποιους ναι και άλλους όχι. Οταν ο κόσμος δει το επικίνδυνο παίξιμο στον Ρόουζ… Κατανοητό ότι δεν είδε τη φάση, αλλά το VAR για δεν τον καλεί να το δει; Για ποιον είναι το VAR; Για τους πλούσιους ή τους φτωχούς; Πρέπει να είναι για όλους.

Στη δεύτερη φάση με τον Ράτσιτς και πώς τον… στραγγαλίζουν. Αυτό το αμφισβητούμενο πέναλτι που δίνεται εις βάρος του Διούδη, το βλέπει. Το άλλο, όμως όχι. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Κρίνονται πράγματα για όλους. Μετά από όλα αυτά, είναι δύσκολο για μία ομάδα να μείνει συγκεντρωμένη σε ένα ματς. Αυτές οι τρεις φάσεις πριν το ημίχρονο, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουμε το μυαλό μας. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιοτικούς παίκτες, αλλά δεν στέκομαι στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτές οι τρεις φάσεις έκριναν το τελικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τις φάσεις που αναφέρομαι και πείτε μου αν έχω δίκιο ή όχι. Επαναλαμβάνεται η ιστορία με την κόκκινη που δεν δόθηκε στον Μπάμπα την περασμένη Τετάρτη”.