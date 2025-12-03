Ο Μπάκα έδωσε την λύση, ο Παναθηναϊκός πάει φουλ για τετράδα με αβαντάζ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τη νίκη επί της Κηφισιάς, με τον Τάσο Μπακασέτα να δίνει την λύση από το σημείο του πέναλτι, τον Φικάι να είναι το κέρδος, τον Μπενίτεθ να παίρνει και να στέλνει μηνύματα και τον Παναθηναϊκό να έχει στο χέρι του την τετράδα.

Αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά κάθε άλλο παρά αγγαρεία ήταν, αφού ο Παναθηναϊκός ήθελε πρώτα τη νίκη και μετά όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ, για να έχει πιθανότητες να τερματίσει όσο πιο ψηλά στην πρώτη τετράδα στο κύπελλο.

Το πρώτο το πέτυχε, νίκησε, το δεύτερο δεν το πέτυχε κυρίως διότι στο πρώτο ημίχρονο, κλώτσησε τις δύο-τρεις καλές ευκαιρίες που είχε και διότι στο δεύτερο πέρα από το γκολ δεν έκανε κάτι, δεν μπόρεσε να φτιάξει κάποια ευκαιρία.

Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ είχε πολλές αλλαγές, όπως και η ενδεκάδα της Κηφισιάς. Με τόσες αλλαγές και χωρίς να υπάρχει συνοχή δεν παίχθηκε καλό ποδόσφαιρο και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο πέρα από το πέναλτι δεν είδαμε τίποτα. Τη νίκη την έδωσε ο Τάσος Μπακασέτας από το σημείο του πέναλτι, που το έχασε ο Σφιντέρσκι με την ΑΕΚ. Ο Ίνγκασον ανατράπηκε από τον Μαϊντάνα σε μία στημένη φάση, το πέναλτι δόθηκε και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια και έκανε το 1-0.

Ολοι μετά την εκτέλεση του πέναλτι σκέφτηκαν, γιατί να μην το χτυπήσει ο Μπάκα και με την ΑΕΚ, αλλά αυτό πέρασε πλέον δεν κάνουμε τίποτα να μένουμε σε αυτό, απλά πιστεύω, ότι από εδώ και πέρα ο Μπάκα θα αναλάβει τα πέναλτι και θα είναι ο πρώτος εκτελεστής. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν ο μόνος από τους βασικούς με την ΑΕΚ, που ήταν στο αρχικό σχήμα με την Κηφισιά και έδειξε τη νοοτροπία, που πρέπει να έχουν όλοι στην ομάδα.Προσπάθησε για το καλύτερο, θα είχε ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, αν ο Τζούρισιτς είχε σκοράρει στην υπέροχη πάσα που έκανε, από δικό του κόρνερ παραλίγο να σκοράρει ο Ίνγκασον και ο ίδιος είχε μία καλή ευκαιρία να βάλει και ένα γκολ, αλλά γλίστρησε και έστειλε την μπάλα άουτ από πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή.

Από αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κρατάει μόνο τη νίκη και το γεγονός ότι είναι πλέον στο χέρι του η πρώτη τετράδα, που θα τον οδηγήσει κατευθείαν στα προημιτελικά και εκεί θα έχει και πλεονέκτημα έδρας σε μονό παιχνίδι. Αρκεί να πάει με σοβαρότητα στην Καβάλα και απλά να νικήσει. Αν νικήσει φθάνει τους 12 βαθμούς μπαίνει τετράδα, αν νικήσει με δύο γκολ διαφορά τερματίζει τρίτος και αν φθάσει στα ημιτελικά σε διπλό παιχνίδι πέφτει μάλλον πάνω στον Λεβαδειακό.

Οσον αφορά το παιχνίδι μόνο στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε καλές ευκαιρίες με τον Τζούρισιτς, τον Μπρέγκου και έμεινε στο μηδέν. Στο δεύτερο και πάνω σε έναν βαρύ αγωνιστικό χώρο ο Παναθηναϊκός έβαλε το γκολ, του έδωσαν ζωντάνια η είσοδος των Μπόκου και Σιώπη, αλλά άλλη ευκαιρία δεν έκανε.

Η δουλειά έγινε και αν ο Παναθηναϊκός νικήσει στην Καβάλα με δύο γκολ διαφορά αφήνει πίσω του την ΑΕΚ και είναι καθαρά στο χέρι του να το κάνει και να βγει τρίτος. Διότι θα είναι καλύτερος είτε στο δεύτερο κριτήριο (καλύτερη επίθεση σε 1-3, η 2-4 για παράδειγμα), ή στο τρίτο κριτήριο ισοβαθμίας (καλύτερη εκτός έδρας επίθεση με την ΑΕΚ να έχει δύο γκολ και τον Παναθηναϊκό ήδη να έχει δύο και αν σημειώσει τουλάχιστον δύο στην Καβάλα να έχει τέσσερα γκολ εκτός έδρας).

Αυτά τα ματς σαν αυτό με την Κηφισιά είναι ματς με μηνύματα. Το καλύτερο μήνυμα ο Μπενίτεθ το πήρε από τον Φικάι, που είχε εξαιρετική παρουσία και κέρδισε όλες τις μονομαχίες, ενώ απέφυγε τα λάθη. Πολύ καλή παρουσία είχε όσο έπαιξε και ο Μπόκος, ένα παιδί, που έχει τεράστιο ταλέντο και τεχνική και πρέπει να προσεχθεί και να τον αξιοποιήσει η ομάδα.

Από την άλλη και παρά τα όσα δήλωσε μετά ο Μπενίτεθ (ποτέ δεν θα πει δημόσια κακή κουβέντα για παίκτη του και καλά κάνει) το γεγονός, ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε λεπτό ο Ταμπόρδα σημαίνει, ότι δεν τον εμπιστεύεται ούτε σε τέτοια ματς και ίσως τον Γενάρη να έχουμε εξελίξεις.

Η νίκη μετράει, το γεγονός, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα από τα προημιτελικά με αβαντάζ έδρας σε μονό παιχνίδι, αλλά από την άλλη η ομάδα πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή της για να πάρει νίκες στα επόμενα παιχνίδι και να περιμένει τον Γενάρη να έρθουν παίκτες με ποιότητα και προσωπικότητα, που θα βοηθήσουν στη συνέχεια.

*Ο Κότσαρης στάθηκε καλά και δεν είχε προβλήματα, αλλά δεν πιέστηκε κιόλας. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει τερματοφύλακα τον Γενάρη και πάμε προς αποχώρηση του Ντραγκόφσκι.