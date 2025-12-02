Άρης: Πρόσωπο «κλειδί» για την ενδεκάδα ο Παναγίδης

Ο Μιχάλης Παναγίδης αναμένεται να αποτελέσει το "Α" και το "Ω" για την αυριανή αρχική ενδεκάδα των κιτρινόμαυρων απέναντι στον ΠΑΟΚ

Τα προβλήματα των απουσιών, σε συνδυασμό με τον υποχρεωτικό κανονισμό του κυπέλλου, περί νεαρών ποδοσφαιριστών στην αρχική ενδεκάδα των αγώνων αναγκάζουν τον Μανόλο Χιμένεθ να στραφεί στην περίπτωση Παναγίδη.

Εδώ και καιρό ο Έλληνας ποδοσφαιριστής παίρνει όλο και περισσότερο ρυθμό με τα κιτρινόμαυρα, με τον Ισπανό να τον εμπιστεύεται τόσο για το πλάι της επίθεσης, όσο και στον άξονα. Έτσι και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, όπου θεωρούμε ως δεδομένο πως θα ξεκινήσει ως βασικός, ενδέχεται να τον δούμε είτε πίσω από τον φορ, είτε στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Στο πρώτο σενάριο, σε περίπτωση που ο Ράσιτς δε θα κριθεί 100% έτοιμος για την τριάδα των χαφ, ο Παναγίδης θα μπει στη θέση του, αγωνιζόμενος στο "10", μπροστά από Μόντσου και Γαλανόπουλο.

Αντίθετα, εφόσον ο Ράσιτς κριθεί "φιτ" για την αναμέτρηση, μια τέτοια εξέλιξη θα τον στείλει στην αριστερή πλευρά στα εξτρέμ, με τον Πέρεθ να παίρνει την δεξιά.

Μένει να δούμε πως θα καταστρώσει τα πλάνα του, στις ώρες που μεσολαβούν ως την σέντρα, ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός, ο οποίος έχει παράλληλα να διαχειριστεί μια σειρά απαιτητικών αναμετρήσεων μετά το κύπελλο, απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.