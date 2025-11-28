Τιμήθηκε με το βραβείο Golden Foot Legend ο Κριστιάν Καρεμπέ

Μια ακόμα διεθνή διάκριση στην καριέρα του γνώρισε ο Κριστιάν Καρεμπέ, καθώς τιμήθηκε με το βραβείο Golden Foot Legend για το 2025.

Με το βραβείο Golden Foot Legend για το 2025 τιμήθηκε ο Κριστιάν Καρεμπέ, στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του Ολυμπιακού.

Η βράβευση αυτή αποτελεί μια αναγνώριση της καριέρας και της διαρκούς επιρροής του Γάλλου παλαίμαχου άσου στον χώρο του αθλητισμού.

«Φέτος τιμούμε τον εκπληκτικό του αντίκτυπο με το Golden Foot Legend 2025, μία αναγνώριση που δίνεται σε αυτούς των οποίων η επιρροή διαπερνά όλες τις γενιές. Συγχαρητήρια Κριστιάν, το αποτύπωμά σου στο ποδόσφαιρο και την ανθρωπότητα δίνει έμπνευση», ανέφερε το μήνυμα των διοργανωτών.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, το βραβείο Golden Foot για το 2025 απονεμήθηκε στον Γάλλο επιθετικό Αντουάν Γκριεζμάν. Παράλληλα, μεταξύ των προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν ως Legends ήταν και ο προπονητής Ντιέγκο Σιμεόνε.