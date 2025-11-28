Mε σφραγίδα Μπενίτεθ και την γκολάρα του Καλάμπρια ο Ευρω-Παναθηναϊκός πάει φουλ για οκτάδα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς με την γκολάρα του Καλάμπρια και την σφραγίδα του Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ δεν καταλαβαίνει, ούτε από απουσίες, ούτε από τίποτα. Μπήκε μέσα στο γήπεδο, έκανε ένα σοβαρό παιχνίδι και πήρε μία νίκη, που τον βάζει με το ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση του Europa League, αλλά πλέον βλέπει και οκτάδα.

O Καλάμπρια ήταν για χρόνια στην Μίλαν, ήταν ο αρχηγός της. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Και όμως, επειδή δεν είχε ακόμα κάνει καλά παιχνίδια με εξαίρεση το πρώτο του με την Σαμσουνσπόρ κάποιοι-λίγοι- βιάστηκαν να τον βγάλουν άχρηστο. Τι έκανε απόψε ο Ιταλός; Ανταποκρίθηκε πλήρως στον ρόλο του φουλ-μπακ και έκρινε το ματς με μία γκολάρα. Πήρε την μπάλα από τον Μπακασέτα, την πέρασε πάνω από τον αντίπαλό του και όπως βρέθηκε απέναντι από την εστία με βολέ την έστειλε στα δίχτυα. Το πανηγύρισε ιδιαίτερα το γκολ ο Ιταλός μπακ και ο κόσμος που ήταν στο ΟΑΚΑ το χάρηκε με την ψυχή του.

Το σκορ το είχε ανοίξει ο Σφιντέρσκι με ωραία κεφαλιά από πάσα του Ζαρουρί και ο Παναθηναϊκός δεν έχασε τον έλεγχο, ούτε την ψυχραιμία του, ούτε όταν δέχθηκε το 1-1 από το πουθενά με μία γκολάρα του Κιτεισβίλι.

Για να φθάσει σε αυτό το 2-1 ο Μπενίτεθ έβαλε σφραγίδα. Με τις απουσίες των Τσιριβέγια, Σιώπη αποφάσισε να παίξει με τρεις πίσω και με ένα 3-4-2-1. Με αυτό εξαφάνισε την Στούρμ επιθετικά με εξαίρεση το σπάνιας ομορφιάς γκολ και έπαιξε πολύ από τις πλευρές. Ο Ζαρουρί σε έναν νέο ρόλο ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα, έκανε αλλαγή τον πρώτο του προσωπικό αντίπαλο και ταλαιπώρησε και τον δεύτερο που μπήκε. Ο άλλος φουλ-μπακ ο Καλάμπρια είναι αυτός, που έδωσε τη νίκη. Αρα ο ένας έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ και ο άλλος σκόραρε δικαιώνοντας τον Μπενίτεθ για την απόφασή του να βάλει τον Ζαρουρί σε όλη την πλευρά αριστερά και τον Καλάμπρια αντίστοιχα από δεξιά.

Η τριάδα Ίνγκασον, Πάλμερ, Τουμπά, κάλυψαν απόλυτα το κενό στο 6 στο ανασταλτικό κομμάτι και κυριάρχησαν.

Στην διάρκεια του αγώνα ο Μπενίτεθ έκανε και διαχείρηση ενόψει ΑΕΚ αφαιρώντας τον Τετέ, τον Σφιντέρσκι και τον Μπακασέτα (είχε και ένα χτύπημα λίγο πριν βγει), ενώ μετά το 2-1 έβγαλε και τον Καλάμπρια, για να είναι πιο σίγουρος με τον φρέσκο Κώτσιρα αμυντικά.

Και όντως μετά το 2-1 η Στούρμ δεν απείλησε και ο Παναθηναϊκός έφθασε σε μία σημαντική νίκη, που του δίνει και άλλη ψυχολογία για την Κυριακή, αλλά και πολλές ελπίδες ακόμα και για οκτάδα στο Europa League.

Ο κόσμος, που ήρθε με τέτοια βροχή απόψε στο ΟΑΚΑ ζήτησε με την λήξη του αγώνα νίκη επί της ΑΕΚ την Κυριακή στην Λεωφόρο, αλλά βλέπει και έναν Παναθηναϊκό με αυτοπεποίθηση από την ημέρα, που ήρθε ο Μπενίτεθ να μαθαίνει να κερδίζει και το κυριότερο; Να προχωράει στην Ευρώπη και να κάνει άλματα στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ.

*Το επόμενο ματς με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ μπορεί και να κρίνει, αν η ομάδα θα καταφέρει να μπει στην οκτάδα. Με νίκη ο Παναθηναϊκός γίνεται φαβορί και έχει άλλα δύο παιχνίδια μετά να πάρει δύο βαθμούς για να σφραγίσει την οκτάδα.