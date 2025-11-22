Το όραμα και οι «διαφωνίες»

Η ΠΑΕ με τον ΑΣ συμφώνησαν και κέρδισε το δίκαιο. Το οποίο δεν ήταν άλλο από το να κατασκευάσει το γήπεδο ο Ιβάν Σαββίδης. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Στο τέλος της ημέρας μίλησε η λογική. Γιατί κακά τα ψέματα, ήταν μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ η συμφωνία ΠΑΕ – ΑΣ.

Ο ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα Γιουρόπα Λιγκ και αυτό έχει παγιωθεί δεκαετίες τώρα. Η κατασκευή υποδομών είναι η πρώτη σοβαρή κίνηση αλλαγής επιπέδου. Έτσι κάπως το έχω στο μυαλό μου και για αυτό τρελαινόμουν πολλές φορές με αυτά που γινόντουσαν.

Όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν, θα φανούν στη διαδικασία. Το χρονοδιάγραμμα είναι μεν σφιχτό, είναι όμως εφικτό. Το είπε και ο Μάριος Τσάκας σε μία δημόσια τοποθέτησή του πριν από λίγο. Έτσι είναι.

Εννέα μήνες για τις μελέτες, κάποιοι ακόμα για την καταγραφή της σύμβασης και την κοστολόγηση, τρία χρόνια για την κατασκευή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο ΠΑΟΚ θα μπει στο νέο του γήπεδο αρχές του 2030.

Το σημαντικότερο κατ εμέ, είναι πως επανέρχεται ο όραμα. Μετά τα 13 χρόνια Ιβάν Σαββίδη, υπήρχε μόνο η προσμονή για το αν η ομάδα θα είναι πετυχημένη ή όχι. Πλέον, υπάρχει αυτή του που μπορεί να φτάσει έχοντας νέο γήπεδο.

Φαντάζομαι ένα κλουβί, χωρίς ταρτάν, ψηλές κερκίδες, να σε σκεπάζει η μαυρίλα όταν έρχεσαι ως αντίπαλος. Με ηχητική δυνατή, με συνθήκες ανθρώπινες, με περιβάλλοντα χώρο πρακτικό που θα αναβαθμίζει την περιοχή.

Δεν ξέρω πως θα αντιδράσω όταν θα δω την Τούμπα να πέφτει για να πάρει τη θέση της η νέα. Έχουμε περάσει τόσα εκεί που είναι τατουάζ στο μυαλό μας. Όμως οι επόμενες γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο.

Στη ΚΑΕ αρχίζουν να υπάρχουν σκιές. Σήμερα αναγκάστηκε η διοίκηση Χατζόπουλο να ενημερώσει για το πότε θα ολοκληρωθεί η πώληση. Μάλλον βαρέθηκε να διαβάζει πως η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Οι συμφωνίες ολοκληρώνονται όταν πέσει το χρήμα. Και χρήμα, δεν έχει πέσει.

Υπάρχει αυτή η αξίωση της πλευράς Μυστακίδη να μη πληρωθούν τα δάνεια. Όμως αυτή προέκυψε μετά τη συμφωνία.

Δεν μου αρέσει να εμπλέκομαι σε διαπραγματεύσεις επιχειρηματιών που έχει ο καθένας τη στρατηγική του. Απλά, οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας κλίματος κατά του Χατζόπουλου εκθέτει αυτούς που την επιχειρούν.

Τα νούμερα είναι γνωστά πριν καν γίνει ο οικονομικός έλεγχος. Απλά αυτός τα επιβεβαίωσε.

Κλείνοντας, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Έχουν συναντηθεί ποτέ ο κ. Μυστακίδης με τον Θανάση Χατζόπουλο;