Μπαντής για Καρέτσα-Τετέι: «Πόσο διδακτικό μπορεί να γίνει το ποδόσφαιρο»

Μέσα σε μία σύντομη ανάρτηση, μερικών εκατοντάδων λέξεων, ο Γιώργος Μπαντής, κατάφερε να περικλείσει στον απόλυτο βαθμό το νόημα μίας ιδιαίτερα σημαντικής κοινωνικής εκδήλωσης, όπως είναι το ποδόσφαιρο.

Με αφορμή το γκολ που σημείωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά από εντυπωσιακή ενέργεια και ασίστ του Ανδρέα Τετέι, στην νίκη της εθνικής Ελλάδας επί της Σκωτίας με 3-2 για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, Γιώργος Μπαντής, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο Ανδρέας Τετέι, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από γονείς με καταγωγή από τη Γκάνα, δίνει την ασίστ στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο από Έλληνες γονείς. Άραγε, πίσω από αυτό το γκολ πόσες ιστορίες ανθρώπων να κρύβονται;

Πόσα άγρυπνα βράδια με άγχος και φόβο να είχαν ζήσει οι οικογένειες των παιδιών πριν πάρουν την απόφαση της μετανάστευσης;

Τί είναι ικανό το ποδόσφαιρο να κάνει. Πόσο διδακτικό μπορεί να γίνει.

Εγώ αυτό το ποδόσφαιρο αγάπησα: το ποδόσφαιρο που ενώνει τους ανθρώπους, που δημιουργεί ιστορίες προς όφελος της ανθρωπότητας, που διαλύει όλες τις διακρίσεις. Το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο αντιρατσιστικό κίνημα και μόνο έτσι το έχει ανάγκη η κοινωνία».