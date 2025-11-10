Τρίτος μηδενισμός και αποβολή για ιστορική νησιώτικη ομάδα!

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως η Ρόδος χάνει στα χαρτιά τον αγώνα με τον Αμαρυνθιακό (26/10), όπως εκείνους με τους συντοπίτες ΑΕΡ Αφάντου (21/9) και Απόλλωνα Καλυθιών (12/10), σφραγίζοντας τον υποβιβασμό στα τοπικά Δωδεκανήσου, παρ'ότι «χτίστηκαν» για να πρωταγωνιστήσουν στον 5ο όμιλο της Γ' Εθνικής.

«Μαύρη» μέρα για τον ΑΣ Ρόδου, τον οποίο η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέβαλε από το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, καθώς σε τρεις εντός έδρας αγώνες η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν χορήγησε άδεια τέλεσής τους. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά από δυο εβδομάδες, άρα ο Άρης Πετρούπολης και ο Κένταυρος Βριλησσίων, άμεσα, θα προσθέσουν από τρεις πόντους στο «σακούλι» τους, καθώς είχαν αναβληθεί τα παιχνίδια τους στην Αθήνα. Από την περσινή περίοδο, είχαν αρχίσει τα δύσκολα για τον ιστορικό νησιώτικο σύλλογο που αντιμετώπισε πρόβλημα με την εγγραφή στο Μητρώο της ΓΓΑ και ήταν στον... αέρα η φετινή συμμετοχή στον 5ο όμιλο της Γ' Εθνικής.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση από την Πειθαρχική Επιτροπής της ΕΠΟ για τη Ρόδο:

«Κηρύσσει το σωματείο «ΑΣ ΡΟΔΟΣ» πειθαρχικά ελεγκτέο για το αναλυτικά αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα και του επιβάλλει εξής πειθαρχικές ποινές:

α) απώλεια, με διαφορά τερμάτων 0-3, του αγώνα που είχε ορισθεί για τις 25.10.2025 με την ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου «ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ» για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας, 5ου Ομίλου, 6ης αγωνιστικής, 1ης φάσης, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026,

β) χρηματική ποινή, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ,

γ) αποβολή από το πρωτάθλημα και υποβιβασμός στην αμέσως κατώτερη κατηγορία».

Πριν από δυο εβδομάδες, οι ποδοσφαιριστές της Ρόδου εξέδωσαν ανακοίνωση:

«Θέλουμε και εμείς σαν ποδοσφαιριστές της Ρόδου, που εκπροσωπούμε αυτή την βαριά φανέλα και ιστορία, να αναφέρουμε κάποια πράγματα και να πάρουμε θέση στο μέτρο του δυνατού για την τραγική κατάσταση που επικρατεί, όχι μόνο σαν ποδοσφαιρικές μονάδες αλλά και σαν σύλλογος γενικότερα.

Να γνωρίζετε λοιπόν κύριοι και κυρίες, που παίρνετε έτσι απλά αποφάσεις πίσω από ένα γραφείο καθισμένοι κάτω από το κλιματιστικό σας και το καφέ σας στο χέρι, ότι κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές τόσων ποδοσφαιριστών που ζουν και βιοπορίζονται μέσα από αυτό και έχουν από πίσω οικογένειες που περιμένουν τα βασικά κάθε μήνα για να ζήσουν. Δεν μπορείτε να παίζετε με καριέρες, με ζωές και το μέλλον του καθενός. Τα παιχνίδια, οι βαθμοί, τα πρωταθλήματα κερδίζονται μέσα από προσπάθεια και δουλειά εντός των τεσσάρων γραμμών και όχι σε γραφειοκρατικές μαλ@@@@@ και προσωπικές κόντρες ανάμεσα σε μεμονωμένους ανθρώπους που έχουν το εγώ τους πιο πάνω από κάθε τι άλλο.

Να ξέρετε λοιπόν ότι καταστρέφετε ένα ολόκληρο οργανισμό που ζει από αυτό και τώρα είναι στο πουθενά, χωρίς έσοδα και χωρίς καμία ιδέα για το τι θα γίνει στο μέλλον του καθενός. Αν, λοιπόν, εσείς μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια και να νιώθετε καθαροί μέσα σας να θυμάστε ότι σε αυτή την ζωή αργά ή γρήγορα ότι δίνετε παίρνετε και όλα αυτά τα άτιμα πράγματα που κάνετε θα τα βρείτε μπροστά σας γιατί ο Θεός βλέπει.

Γιατί ο Θεός δεν ξεχνάει!

ΥΓ: Ευτυχώς που μας διαλύσατε έτσι γιατί ποδοσφαιρικά εντός 4 γραμμών η φετινή Ρόδος θα έκανε πολλές κηδείες».