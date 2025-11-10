Το πρώτο προπονητικό ρουά-ματ του Μπενίτεθ

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ φέρει... φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έκανε ρουά-ματ στον Λουτσέσκου, παρά τις πολλές απουσίες. Γράφει ο Στέφανος Αλαφάκης.

Μπορεί οι 11 ποδοσφαιριστές να είναι αυτοί που κρίνουν συνήθως τους αγώνες, όμως ένας μεγάλος προπονητής μπορεί να επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό την έκβαση μιας αναμέτρησης. Και του 2-1 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μιας και η νίκη των «πράσινων» ήρθε από ένα προπονητικό σεμινάριο του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος... έδεσε κόμπο τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Τα δεδομένα ήταν όλα έναντίον του. Η φόρμα του ΠΑΟΚ, η απουσία και των δύο δεξιών του μπακ (Καλάμπρια - Κώτσιρας), η απουσία του καλύτερού του χαφ (Ρενάτο) αλλά και των τριών επιθετικών του (Ντέσερς - Σφιντέρσκι - Γερεμέγεφ). Όλα αυτά την στιγμή που ο Πελίστρι είχε να αγωνιστεί 2 μήνες, ο Μπακασέτας είναι εκτός ρυθμού και η ομάδα προερχόταν από το ταξίδι στην Σουηδία. Έχοντας απέναντι την πιο φορμαρισμένη ελληνική ομάδα, που είχε δείξει εξαιρετικό πρόσωπο τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και στην Ευρώπη.

Εκεί όμως φαίνεται η μεγάλη κλάση. Ο Μπενίτεθ παρέταξε 11 «καμικάζι» στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου και κατάφερε να πάρει το μάξιμουμ από όλους. Ο τρόπος που είχε προετοιμάσει το ματς ήταν τουλάχιστον μαεστρικός και η εικόνα του αγώνα ήταν τέτοια που έδινε την βεβαιότητα πως ακόμα κι αν υπήρχε άλλο ένα ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε περίπτωση να ισοφαρίσει.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ολοκληρωτικά «πράσινο». Ο Σιώπης κυνηγούσε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου τον Κωνσταντέλια, σε ένα άκρως αποτελεσματικό man-to-man που δεν επέτρεψε στον κορυφαίο παίκτη των φιλοξενούμενων να φανεί. Και όταν βρισκόταν στην αριστερή πτέρυγα, έπεφτε πάνω του ο εξαιρετικός Γεντβάι, που έπαιξε κατ' ανάγκη δεξί μπακ. Δεν φάνηκε όμως σε καμία περίπτωση ότι δεν είναι αυτή η φυσική του θέση. Τα πήγε εξαιρετικά ανασταλτικά, ενώ επιθετικά ανέβαινε προς την αντίπαλη περιοχή, έμπαινε σε αυτή και απειλούσε, βρίσκοντας μέχρι και γκολ. Σε όλο το ματς μια φορά δεν κατάφερε να σταματήσει τον Κωνσταντέλια. Όταν ο νεαρός άσος σκόραρε με υπέροχη ατομική ενέργεια.

Το δίδυμο των στόπερ ήταν αψεγάδιαστο. Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν «καθάρισαν» ουσιαστικά κάθε προσωπική μονομαχία και «έσβησαν» τους αντίπαλους επιθετικούς σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Ο Ζαρουρί μπορεί να μην έδωσε πολλά επιθετικά, όμως ήταν άριστος τακτικά και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Πρέσαρε καλά, γυρνούσε μέχρι την περιοχή της ομάδας του και συμμετείχε στην ανάπτυξη. Ο Τσιριβέγια ήταν για άλλη μια φορά ο «μαέστρος», βλέποντας έναν χρόνο μπροστά από όλους τους άλλους. Τετέ και Τζούρισιτς όταν έχουν κέφια κάνουν... πλάκα. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική πάσα, το κοντέρ θα μπορούσε να γράψει 3 ή και 4.

Και στο δεύτερο ημίχρονο όμως, που ήρθε η κόπωση αλλά και μια αντίδραση του ΠΑΟΚ, το ματς ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο του Παναθηναϊκού. Όχι από πλευράς κατοχής, αυτή την είχαν οι Θεσσαλονικείς. Φάση όμως, μετά το 2-1, ουσιαστικά δεν έφτιαξαν καμία. Οι παίκτες του «Τριφυλλιού» ήταν άριστα τοποθετημένοι, έκλειναν όλους τους χώρους και έμοιαζε πολύ πιο πιθανό να γίνει το 3-1 σε κάποια αντεπίθεση (ειδικά με τον Πελίστρι μέσα) παρά το 2-2.

Η νίκη του Παναθηναϊκού ήταν δικαιότατη και πεντακάθαρη, χωρίς καμία σκιά. Ο Σιώπης έπρεπε να «κιτρινιστεί» για το ακούσιο πάτημα στον Κωνσταντέλια, αλλά δεν έπρεπε να δεχτεί κάρτα επειδή αντίπαλος τον έσπρωξε εκτός γηπέδου. Στον Πάλμερ-Μπράουν υπάρχει καθαρό πέναλτι για αγκωνιά στο στήθος και χτύπημα στο κεφάλι στα τελευταία λεπτά (έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο ματωμένος), ενώ και η έξοδος του Τσιφτσή είναι τουλάχιστον... αμφισβητούμενη φάση. Δεν βρισκόταν άλλωστε στην μικρή περιοχή, όπου έχει το πλεονέκτημα, αλλά σχεδόν στα όρια της μεγάλης. Και ενώ όντως μπλόκαρε την μπάλα, έριξε γονατιά στο κεφάλι ενός ακίνητου παίκτη. Αν ένας χαφ πηδούσε για κεφαλιά, έβρισκε όντως την μπάλα, αλλά με το γόνατο... σώριαζε στο γήπεδο τον αντίπαλό του, δεν θα ήταν φάουλ;

Ο Σλάγκερ έκανε εκατέρωθεν λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο, ενώ έκλεισε τα μάτια σε ένα καθαρό πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού κι ένα αμφισβητούμενο. Αυτή είναι η αλήθεια...