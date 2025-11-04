Ποιος είδε την Άρσεναλ και δεν τη φοβήθηκε; Οι Κανονιέρηδες συνεχίζουν να σκορπούν τρόμο φέτος, πέρασαν από την Πράγα (0-3), έκαναν το 4x4 στο Champions League και έφτασαν τα οκτώ σερί ματς που δεν έχουν δεχθεί γκολ!

Ασταμάτητη είναι η Άρσεναλ, με τους Κανονιέρηδες να επικρατούν της Σλάβιας του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός, στην Πράγα με σκορ 3-0. Έτσι, οι Άγγλοι έκαναν το 4x4 στην League Phase του Champions League, παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παράλληλα, η Άρσεναλ συνεχίζει να... τρομάζει με τις αμυντικές της επιδόσεις, καθώς έπιασε ρεκόρ 105 ετών! Συγκεκριμένα, οι Gunners, μετά και τη νίκη τους στην Τσεχία, διεύρυναν το τρομερό σερί τους που δεν έχουν δεχθεί καν γκολ μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, ενώ συνολικά έφτασαν τις οκτώ συνεχόμενες αναμετρήσεις που κράτησαν ανέπαφη την εστία τους, κάτι που είχε να καταφέρει αγγλική ομαδα από το 1920 και τη Λίβερπουλ.

Από την άλλη πλευρά, οι Τσέχοι έμειναν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας μόλις δύο βαθμούς μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής, μετρώντας μέχρι στιγμής δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.

Το ματς

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν από την αρχή το απόλυτο φαβορί στην αναμέτρηση. Ωστόσο, αρχικά δυσκολεύτηκε κόντρα στην ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη, μετα πρώτα λεπτά να κυλάνε χωρίς πολλές ευκαιρίες. Τελικά, η Άρσεναλ βρήκε την λύση από την άσπρη βούλα στο 32ο λεπτό, με τους Άγγλους να κερδίζουν πέναλτι για χέρι στην περιοχή και τον Μπουκάγιο Σάκα να το μετατρέπει σε γκολ για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος οι Gunners μπήκαν δυνατά και ουσιαστικά «καθάρισαν» το ματς από νωρίς, καθώς ο Μικέλ Μερίνο βρήκε δίχτυα για ακόμη μία φορά φέτος. Ο Ισπανός μέσος έκανε εξαιρετική κίνηση στην «καρδιά» της περιοχής και με ωραία προβολή, έπειτα από σέντρα του Λεάντρο Τροσάρ έκανε το 2-0 στο 46ο λεπτό. Ωστόσο, ο 29χρονος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο 68' σκόραρε ξανά, από ασίστ του Ντέκλαν Ράις αυτή τη φορά, διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και έφτασε τα 18 γκολ μέσα στο 2025.