ΑΕΚ: Ο πυλώνας δημιουργίας Λάζαρος Ρότα και η τέλεια επίθεση! (pics-vid)

Ο Λάζαρος Ρότα επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ, καθώς είναι εκείνος που με το ανέβασμα του και την πάσα ακριβείας προς τον σκόρερ Ορμπελίν Πινέδα, κάνει τη διαφορά!

Ο διεθνής δεξιός μπακ, πραγματοποίησε ένα «γεμάτο» παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του 90λεπτου - μαζί τον έξτρα χρόνο - και η ενέργεια του στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είναι το επιστέγασμα μιας τέλειας εμφάνισης. Ο Ρότα, ήταν κυρίαρχος σε όλους τους τομείς στη δεξιά πτέρυγα, έχοντας μια επιβλητική παρουσία. Ανασταλτικά είχε 3 ανακτήσεις, 4/4 κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος και γενικότερα, έλεγξε απόλυτα τον χώρο ευθύνης του χωρίς ωστόσο να έχει κάποια ιδιαίτερη πίεση από τους αντιπάλους που έπεφταν πάνω του.

Τη μεγάλη διαφορά βεβαίως, την έκανε στον επιθετικό τομέα, καθώς αποτέλεσε έναν από τους δυο βασικότερους πυλώνες δημιουργίας της ΑΕΚ. Ο άλλος, ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα! Ο Λάζαρος Ρότα πέραν της ασίστ στο φινάλε, την οποία θα αναλύσουμε πιο κάτω, δημιούργησε άλλες δυο μεγάλες ευκαιρίες (με αποκορύφωμα την σέντρα στον Ζοάο Μάριο όπου ο Πορτογάλος το χάνει από την μικρή περιοχή), είχε πέντε πάσες-κλειδιά (σ.σ. Μια πάσα-κλειδί είναι μια πάσα που οδηγεί απευθείας στο σουτ ενός συμπαίκτη), ενώ κατέγραψε τρομερά νούμερα στην ακρίβεια των μεταβιβάσεων.

Σύνολο είχε 95% (71/75 πάσες), ενώ πιο εξειδικευμένα μέτρησε: 16/17 πάσες στο δικό του μισό γήπεδο (94%), πίσω από την σέντρα δηλαδή, και 59/66 μεταβιβάσεις στο μισό γήπεδο της αντίπαλης ομάδας. Αυτό το 89% στο μισό του αντιπάλου συνδυαστικά με τις 102 επαφές που είχε, μαρτυρά και το πόσο μεγάλη συμμετοχή είχε στη δημιουργία της ΑΕΚ. Μαρτυρά το πόσο επιδραστικός ήταν στο συνδυαστικό παιχνίδι. Μάλιστα, είναι τρίτος στις επαφές συνολικά χθες στο παιχνίδι πίσω από Ρέλβας (117) - Πινέδα (110) αποτελώντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες δημιουργίας της ΑΕΚ.

Παραπάνω ο αγωνιστικός χάρτης για το πως κινήθηκε ο Λάζαρος Ρότα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το πόσο επιδραστικός ήταν επιθετικά (πηγή: sofascore).

Προφανώς, η ενέργεια highlight του Λάζαρου Ρότα, είναι αυτή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, καθώς η συνεργασία του με τον Ορμπελίν Πινέδα ξεκλειδώνει το ματς και χαρίζει στην ΑΕΚ τη νίκη. Βέβαια, είναι μια επίθεση την οποία οι «κιτρινόμαυροι» χτίζουν ομαδικά, με υπομονή, ηρεμία και με έναν αυτοματισμό που δείχνει δουλεμένος στην προπόνηση. Είναι μια επίθεση, που έχει στο σύνολο της 16 πάσες και εξελίσσεται από τα 41 δευτερόλεπτα της παράτασης όπου ο σκόρερ Πινέδα ξεκινά το build up από τον άξονα και καταλήγει στο 1.33 του έξτρα χρόνου. Χρονικό σημείο που ο Μεξικανός, την τελειώνει με άψογο πλασέ.

Έχουν μεσολαβήσει αρκετές μεταβιβάσεις με ηρεμία και ακρίβεια, δείγμα του χαρακτήρα, της ποιότητας και του πλάνου που υπήρξε για να τρυπηθεί το αμυντικό τείχος του Αναστασίου, ωστόσο την κομβική κίνηση την κάνουν Ρότα και Πινέδα. Ο Μεξικανός, κινείται κάθετα και βλέπει τον Ρότα στα δεξιά και από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα είναι ιστορία. Ο διεθνής μπακ γυρίζει στο σημείο που πρέπει με μεγάλη ακρίβεια την μπάλα και ο Ορμπελίν είναι αυτός που εκτελεί παίρνοντας τον τίτλο του MVP σαν χρυσός σκόρερ στο φινάλε. Έναν τίτλο ωστόσο, που θα μπορούσε να τον πάρει άνετα και ο Ρότα, ο οποίος έχει κάνει μια αψεγάδιαστη εμφάνιση στο σύνολο της, με κερασάκι την ενέργεια και την ασίστ στο τέλος!