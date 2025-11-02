Μπιάνκο: «Λιγκουίνι το γκολ μου»

Ο Αλεσάντρο Μπιανκο χαρακτήρισε το πανέμορφο γκολ που πέτυχε απέναντι στον Πανσερραϊκό πως ήταν το κλασσικό ιταλικό φαγητό, λιγκουίνι.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ που σημείωσα, αλλά αυτό που με χαροποιεί περισσότερο είναι η νίκη της ομάδας που είναι πολύ σημαντική. Έχουμε ένα πολύ καλό σερί με έξι παιχνίδια που κερδίσαμε, αλλά έχουμε μπροστά μας δύο πολύ σημαντικά ματς, αυτά με τη Γιούνγκ Μπόις και με τον Παναθηναϊκό. Είμαστε μία πολύ καλή ομάδα και χαίρομαι που είμαι μέλος της.

Όλοι με αγκάλιασαν και με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Θέλουμε να κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια και πρέπει να τα προσεγγίσουμε σωστά, όπως τα προηγούμενα. Το γκολ μου θυμίζει το κλασσικό ιταλικό φαγητό, λιγκουίνι. Ο Μπαρέλα είναι το ίνδαλμα μου και θα μπορούσε άνετα να βάλει το τέρμα που πέτυχα. Σε κάποια παιχνίδια η ομάδα ήταν άτυχη, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, προσπαθήσαμε και συνεχίσαμε τη δουλειά που τώρα αποδίδει».