STOIXIMAN SUPER LEAGUE «Άγγιξε» το 0-2 ο Λεβαδειακός (vid) 02-11-2025 18:22 Λεβαδειακός ΑΕΛ Στο 23' ο Λεβαδειακός βρέθηκε μία ανάσα από το 0-2. Σέντρα του Παλάσιος και ο Τσάκλα πριν ο Πεντρόζο σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, την έδιωξε σε κόρνερ. Η απόκρουση του Τσάκλα