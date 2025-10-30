Μύθου: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει τελείως - Αυτά μου ζήτησε ο Λουτσέσκου!»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:
Για τα συναισθήματα του μετά το πρώτο γκολ με τον ΠΑΟΚ: «Κυριαρχεί ο ενθουσιασμός, δεν το έχω συνειδητοποιήσει τελείως!»
Για τις σκέψεις του: «Εκείνη την στιγμή δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς, λειτούργησα σαν σέντερ φορ. Αυτή είναι η δουλειά μου»
Για τις απαιτήσεις του Λουτσέσκου: «Ζητάει να πρεσάρουμε πολύ, να είμαστε στις φάσεις μέσα στην περιοχή και αυτά πρέπει να κάνουμε όταν παίζουμε».
Για το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός: «Καλά ήταν και σε αυτή την θέση! Εγώ θέλω να παίζω, δεν με νοιάζει η θέση!»
Για την πορεία του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson: «Είχαμε μείνει αρκετά πίσω. Μετά από σήμερα, πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα. Πρέπει να προχωρήσουμε στο Κύπελλο γιατί είμαστε ο ΠΑΟΚ».
Δείτε το γκολ του: