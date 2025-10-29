Ο Ολυμπιακός πήρε άνετη νίκη με 5-0 κόντρα στον Βόλο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, φτάνοντας τους έξι βαθμούς σε ένα εύκολο απόγευμα.

Οι Πειραιώτες δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στον Βόλο και με... φουλ rotation από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε εύκολη νίκη με 5-0 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι καθώς μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μπιανκόν μετά από κόρνερ του Στρεφέτσα από τα αριστερά. Οι Πειραιώτες ήλεγχαν από νωρίς τον ρυθμό και είχαν την κατοχή της μπάλας. Στο 14' το γύρισμα του Στρεφέτσα από τα αριστερά, κατέληξε στην αγκαλιά του Αντεμπάγιο. Πέντε λεπτά αργότερα η σέντρα - σουτ του Νασιμέντο έφυγε άουτ. Οι γηπεδούχοι ήταν μονίμως στην επίθεση και στο 24' το σουτ του Γιάρεμτσουκ σταμάτησε στα σώματα. Ένα λεπτό μετά το μακρινό σουτ του Στρεφέτσα ήταν αρκετά άστοχο. Ο Γιάρεμτσουκ είχε νέα καλή στιγμή στο 27', όταν ο Ουκρανός έπιασε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Γιαζίτσι αλλά ο τερματοφύλακας του Βόλου μάζεψε σταθερά τη μπάλα.

Η πρώτη αξιολόγηση ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 32ο λεπτό με την κεφαλιά του Πίνσι να φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη. Στο 36' ο Ρούμπεν Βέζο που αγωνίστηκε ως αριστερός οπισθοφύλακας, έβγαλε την σέντρα η οποία κατέληξε απευθείας στα χέρια του Αντεμπάγιο. Δύο λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός είχε καλή στιγμή μετά από αρκετή ώρα, με την ωραία προσπάθεια του Νασιμέντο να καταλήγει στην αγκαλιά του κίπερ του Βόλου. Η υπεροχή των νταμπλούχων Ελλάδας έφερε και δεύτερο τέρμα στο 43' με τον Γιάρεμτσουκ να σκοράρει από κοντά, μετά από σουτ του Μουζακίτη που κόντραρε.

Με τη σέντρα των παικτών του Βόλου, ο Ολυμπιακός βρήκε και τρίτο τέρμα ξανά με Ουκρανό φορ, ο οποίος πέτυχε ένα τρομερό γκολ με μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής, δείχνοντας ότι έχει... επιστρέψει για τα καλά, μετά τον τραυματισμό του. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πετούσε... φωτιές στον αγωνιστικό χώρο και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε και τέταρτο τέρμα! Ο Γιαζίτσι εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά και ο Μπιανκόν πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι, σκοράροντας το δεύτερο του τέρμα στο ματς, ξανά με κεφαλιά για το 4-0.

Με την επανέναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο 51' ο Βόλος είχε την μεγαλύτερη του ευκαιρία στο ματς, με την κεφαλιά του Μακνί να σταματάει στον Πασχαλάκη που απέκρουσε εντυπωσιακά με υπερένταση. Τρία λεπτά μετά ο Μακνί είχε νέα καλή στιγμή από πλάγια θέση, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού του είπε ξανά όχι. Ένα λεπτό αργότερα οι Πειραιώτες απείλησαν για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος με το σουτ του Νασιμέντο να μην ανησυχεί τον Αντεμπάγιο. Στο 63' οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναπτύχθηκαν όμορφα στην επίθεση και ο Γιαζίτσι ήταν ο τελικός αποδέκτης της μπάλας, σουτάροντας όμως άστοχα από πλεονεκτική θέση.

Στη συνέχεια οι Πειραιώτες σκόραραν με τον Στρεφέτσα, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 66' ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, μετά από κακή έξοδο του Αντεμπάγιο, ο οποίος... γκρέμισε τον Πνευμονίδη. Ο Γιαζίτσι ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε πέντε τα τέρματα των γηπεδούχων! Στη συνέχεια και μετά τις πολλές αλλαγές από τις δύο ομάδες, ο ρυθμός έπεσε με τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται με άνεση το υπέρ του ευρύ προβάδισμα. Στο 80: η κεφαλιά του Μάνσα έφυγε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Αντεμπάγιο. Μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης το σκηνικό δεν άλλαξε και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με το ευρύ 5-0 κόντρα στον Βόλο και έφτασαν τους έξι βαθμούς στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Oι Βολιώτες έμειναν στους 4 πόντους μετά την τρίτη αγωνιστική του θεσμού.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (72΄ Ροντινέι), Μάνσα, Βέζο (71΄ Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτης (59' Λιατσικούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71΄ Καμπελά), Γιαζίτσι, Γιαρέμτσουκ (59΄ Πνευμονίδης).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας (56΄ Τασιούρας), Σινανάι, Κάργας (46΄ Λαγωνίδης), Τριανταφύλλου, Μπουζούκης, Γρόσδης, Θαρθάνα, Ασεχνούν (76΄ Προύντζος), Πίντι (70΄ Κύρκος), Μακνί (70΄ Λεγκισί).