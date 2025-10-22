Mε ποιο άρθρο ασκήθηκε η δίωξη στην ΑΕΚ και ποια ποινή αντιμετωπίζει

Τα άρθρα βάσει των οποίων ασκήθηκε η πειθαρχική δίωξη στην ΑΕΚ, από τον "ποδοσφαιρικό εισαγγελέα" της ΕΠΟ, για υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ δεν ανακοινώθηκαν...

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η δίωξη βασίζεται το άρθρο 14 του Πειθαρχικού Κώδικα που αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι "η εντός έδρας ομάδα υπέχει ευθύνη για την απρεπή συμπεριφορά μεταξύ των φιλάθλων του αγώνα, ανεξαρτήτως του είδους της υπαιτίου συμπεριφοράς και, αναλόγως της περιστάσεως, ενδέχεται να τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο και με περαιτέρω κυρώσεις...".

Το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι "οι ομάδες είναι αντικειμενικά υπεύθυνες και υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα και κυρώσεις για την παραβίαση κάθε κανόνα του παρόντος κανονισμού που διαπράττεται στον εν γένει χώρου του γηπέδου (με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 19 παρ. 3) από τα μέλη τους, τους ποδοσφαιριστές τους, τους αξιωματούχους τους και τους φιλάθλους τους, ακόμη και αν είναι σε θέση να αποδείξουν την απουσία κάθε δόλου ή αμέλειάς τους. (...)

Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των αξιωματούχων του αγώνα, των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των θεατών του αγώνα και την εν γένει τήρηση της τάξης.



Κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με μία ομάδα, με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην (εν γένει) κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση, εκ μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα, θα τιμωρείται από τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.



Στο άρθρο 15 του ΚΑΠ αναφέρεται ότι "σε περίπτωση που από τους φιλάθλους του αγώνα (...) εκφωνούνται συνθήματα και φράσεις που προσβάλλουν αξιωματούχους ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλους, τη μνήμη τεθνεώτων ή έχουν απρεπή και υβριστικό περιεχόμενο για οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηματική ποινή από μία χιλιάδες (1.000,00€) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ (...)."



Η πειθαρχική δίωξη του "ποδοσφαιρικού εισαγγελέα" θα διαβιβαστεί στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της Super League.