Ο Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ και η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 2-0 της Έβερτον και με ματς περισσότερο ανέβηκε στο Νο1 της Premier League.

Ο Νορβηγός hitman σκόραρε για 11ο σερί αγώνα με club και Εθνική και οδήγησε την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα σε 3η σερί νίκη που τη βάζει πάνω από Άρσεναλ και Λίβερπουλ με αγώνα παραπάνω. Οι Πολίτες δυσκολεύτηκαν σχετικά στο πρώτο μέρος, είχαν δοκάρι με τον Ο’Μπράιεν να φτάνει κοντά στο αυτογκόλ και φάσεις με Ντοκού, Ακέ, Σαβίνιο και χρειάστηκε ο συνήθης ύποπτος για να κάνει τη δουλειά.

Στο 58’ ο Φόντεν έκανε στα αριστερά στον Ο’Ράιλι, εκείνος έκανε τη σέντρα και ο Χάαλαντ με κεφαλιά το 1-0 και 5 λεπτά μετά ο ίδιος με συρτό σουτ που κόντραρε μέσα από την περιοχή από πάσα του Σαβίνιο έγραψε το 2-0. Στο φινάλε ο Νορβηγός είχε τις φάσεις για να πετύχει ένα ακόμα χατ-τρικ στην καριέρα του, όμως και χωρίς αυτό η ομάδα του θα είναι για κάποιες ώρες στην κορυφή.

Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας να ισοφαρίσει την Μπόρνμουθ σε 3-3 στο 97’ σε ένα από τα πιο απίστευτα ματς στο φετινό πρωτάθλημα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-2 με δύο γκολ του Κρουπί στο πρώτο μέρος αλλά ο Ματετά απάντησε μέσα σε 5 λεπτά στο δεύτερο μέρος [64’, 69’] για το 2-2. Στο 89’ ο Κρίστι φάνηκε να χαρίζει τρελή και την κορυφή στους Cherries, όμως στο 97’ με πέναλτι ο Ματετά πέτυχε ένα χατ-τρικ που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Δεν σηκώνει κεφάλι η Νιούκαστλ, για την οποία σκόραρε ξανά ο Βόλτεμαντε αλλά πρωταγωνιστής ήταν ο Γουέλμπεκ που με δύο γκολ χάρισε τη νίκη με 2-1 στην Μπράιτον. Σημαντικό τρίποντο για την Μπέρνλι, που επικράτησε 2-0 της Λιντς, όπως και για την Σάντερλαντ που έκανε το ίδιο με το ίδιο σκορ κόντρα στην Γουλβς.