Χρυσόπουλος: Το… πληγωμένο ντεμπούτο και η δεύτερη ευκαιρία με την ΑΕΚ

Με…προίκα τις παραστάσεις από το επιτυχημένο «αγροτικό» στην Κύπρο, ο 22χρονος στόπερ «φλερτάρει» με την επιστροφή στη μεγάλη σκηνή της Super League – Τι συνέβη στο χορτάρι και στα αποδυτήρια στο επίσημο βάπτισμα του πυρός με τη φανέλα της Ένωσης.

Σοβαρή υποψηφιότητα για μια θέση στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ εν όψει του ντέρμπι (19/10) με τoν ΠΑΟΚ βάζει ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος.

Ο 22χρονος στόπερ «φλερτάρει» με τη δεύτερη συμμετοχή του στη Super League, δύο χρόνια και δύο μήνες έπειτα από το ντεμπούτο με τη φανέλα της Ένωσης.

Στις 26 Αυγούστου 2023 πήρε το επίσημο βάπτισμα του πυρός στη «μεγάλη» - κατηγορία, στην πρεμιέρα των «κιτρινόμαυρων» στο πρωτάθλημα κόντρα στον Πανσερραϊκό στην «OPAP Arena».

Παρεμπιπτόντως, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός αποτέλεσε μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ από τον Άρη (έναντι 800.000 ευρώ) το καλοκαίρι του ΄23.

Η αλήθεια πάντως είναι πως αλλιώς ονειρευόταν την πρώτη του εμφάνιση με το δικέφαλο στο στήθος.

Το 45λεπτο ντεμπούτο

και η στήριξη του Αλμέιδα

Στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό η ΑΕΚ βρέθηκε να δέχεται γκολ μόλις στο 1ο λεπτό, με τον Χρυσόπουλο και τον τότε παρτενέρ του (Μήτογλου) στο κέντρο της άμυνας να έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το τέρμα του Άλεξιτς.

Ο τότε τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Ματίας Αλμέιδα αντικατέστησε τον Χρυσόπουλο με τον Πινέδα με την έναρξη του β΄ημιχρόνου, ωστόσο στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα (έληξε με σκορ 1-1) έσπευσε να απλώσει…ασπίδα προστασίας στον Έλληνα στόπερ.

«Επέλεξα να βάλω ένα νέο παιδί (Χρυσόπουλος) απόψε που έκανε το ντεμπούτο του. Όλοι υπήρξαμε νέοι, όλοι είχαμε την πρώτη μας ημέρα. Αυτός που τους επιλέγει είμαι εγώ.

Είδα ότι τα πήγαινε καλά στις προπονήσεις ο Χρυσόπουλος, μαρκάροντας τον Γκαρσία. Όταν είσαι νέος το ξεπερνάς παίρνοντας παιχνίδια. Θα συνεχίσει να βελτιώνεται…» τόνισε ο Αργεντινός τεχνικός.

Για την ιστορία της υπόθεσης, να θυμίσουμε – όπως είχε γράψει το SDNA - πως η αντικατάσταση του Χρυσόπουλου είχε γίνει καθαρά για λόγους τακτικής και όχι δυσαρέσκειας από πλευράς «Pelado».

Στα αποδυτήρια ο Αλμέιδα κάθε άλλο παρά έβγαλε την οποιαδήποτε ενόχληση με αποδέκτη τον Χρυσόπουλο για την απόδοσή του στα πρώτα 45 λεπτά.

Να σημειώσουμε πως ο Αλμέιδα φρόντισε να μεταφέρει στο νεαρό αμυντικό το σκεπτικό της αντικατατάστασής του με τον Πινέδα, εξηγώντας του πως θα συνέβαινε προκειμένου να χρησιμοποιήσει μέσω εσωτερικών αλλαγών τον Μεξικανό σε ρόλο δεξιού μπακ, ώστε να δώσει έτσι μεγαλύτερη επιθετική ενέργεια στην ΑΕΚ από τα άκρα.

Προϊόντος του χρόνου, ο Χρυσόπουλος δεν εμφανίστηκε ξανά σε άλλο παιχνίδι της ΑΕΚ.

Οι…πόντοι στην Κύπρο

Την ίδια σεζόν (2023-24) αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια με τη β΄ομάδα της ΑΕΚ και το καλοκαίρι του ΄24 πήγε στην Κύπρο για να παίξει – ως δανεικός – στην Ανόρθωση.

Με την «Κυρία» του κυπριακού ποδοσφαίρου έγραψε συνολικά στο κοντέρ 26 συμμετοχές με τον ίδιο να κερδίζει…πόντους από το «αγροτικό» στo νησί της Αφροδίτης.

Κι αφού επέστρεψε στην ΑΕΚ, εσχάτως δείχνει έτοιμος να αρπάξει από τα…μαλλιά την (σουπερλιγκάτη) ευκαιρία του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε συμμετοχή στον Έλληνα νεαρό στόπερ στο φετινό παιχνίδι Κυπέλλου με το Αιγάλεω κι εσχάτως και δεδομένων των αναγκαστικών απουσιών, θα σκεφτεί να τον ρίξει και στα βαθιά…νερά της Super League με επίκεντρο το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.