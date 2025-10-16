ΠΑΕ Άρης: «Γίνε κι εσύ Δότης Μυελού των Οστών»

Εκδήλωση ενημέρωσης και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών από την ΠΑΕ Άρης σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών (ΠΑΣΜΜΟ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Όραμα Ελπίδας

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης σχετικά με την δράση πριν την αναμέτρηση της Κυριακής, με τον Παναθηναϊκό:

"Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών (ΠΑΣΜΜΟ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Όραμα Ελπίδας διοργανώνει την Κυριακή (19/10) μια ξεχωριστή εκδήλωση ενημέρωσης και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (16:30–19:30) περιμετρικά του Κλεάνθης Βικελίδης (τόσο επί της οδού Παπαναστασίου όσο και επί της οδού Αλκμήνης) θα υπάρχουν περίπτερα ενημέρωσης του κοινού.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους νέους και νέες ηλικίας από 18 έως 45 ετών, που είναι υγιείς και θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της «αλυσίδας» ζωής και ανθρωπιάς.

Με μια απλή διαδικασία, ένα δείγμα σάλιου με μπατονέτα, μπορείς να εγγραφείς ως υποψήφιος δότης μυελού των οστών και να χαρίσεις ελπίδα σε έναν άνθρωπο που παλεύει για τη ζωή του."