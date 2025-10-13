Άρης: «Επένδυση» με τον 17χρονο Σενεγαλέζο Ματάρ

Σε μία προσθήκη με φόντο το μέλλον ο Άρης, με τον 17χρονο Σενεγαλέζο στόπερ Τιάμ Ματάρ να φοράει τα κιτρινόμαυρα.

Η στρατηγική του Άρη να «χτυπάει» στην αγορά της Σενεγάλης συνεχίζεται με συνέπεια. Μετά τις περιπτώσεις των Κλέιτον Ντιαντί και Μαμαντού Νινγκ, οι «κιτρινόμαυροι» φέρνουν στη Θεσσαλονίκη ακόμη ένα ανερχόμενο ταλέντο, τον 17χρονο στόπερ Τιάμ Ματάρ.

Ο νεαρός αμυντικός, αριστεροπόδαρος και με εντυπωσιακά σωματικά προσόντα, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2008 και θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ της ακαδημίας JFA στη Σενεγάλη. Όπως και ο Ντιαντί, θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2026, όταν θα ενηλικιωθεί.

Ο Ματάρ βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, δίνοντας την ευκαιρία στον Μανόλο Χιμένεθ να τον αξιολογήσει από κοντά. Στον Άρη πιστεύουν πως μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό «στοίχημα» για το μέλλον, ακολουθώντας το παράδειγμα των προηγούμενων Σενεγαλέζων που άνοιξαν τον δρόμο προς το Κλεάνθης Βικελίδης.