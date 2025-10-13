Απίστευτο φινάλε στο Σπόρτινγκ–Σανταντέρ: Σφύριξε τη λήξη με την μπάλα στον αέρα και ακύρωσε το γκολ της ισοφάρισης! (vid)

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Χιχόν με τη Ράσινγκ Σανταντέρ, καθώς ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του αγώνα τη στιγμή που η μπάλα βρισκόταν ακόμη στον αέρα, ακυρώνοντας έτσι το γκολ που θα έφερνε το ματς στα ίσα!

Το παιχνίδι διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (12/10) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Segunda División. Η Σπόρτινγκ επικράτησε με 2-1, όμως η αναμέτρηση στιγματίστηκε από μια αμφιλεγόμενη απόφαση στο φινάλε.

Στις καθυστερήσεις, η Ράσινγκ κέρδισε φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Μετά την εκτέλεση, η μπάλα έφτασε στα πόδια του αμυντικού Μάριο Γκαρθία, ο οποίος εξαπέλυσε δυνατό σουτ στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Όμως ο ενθουσιασμός κράτησε ελάχιστα, καθώς ο διαιτητής είχε ήδη σφυρίξει τη λήξη του αγώνα πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή!

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παικτών της Ράσινγκ. Ο αρχηγός της ομάδας διαμαρτυρήθηκε έντονα και τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα. Έτσι, το τελικό σκορ έμεινε στο 2-1, με τη Σπόρτινγκ να παίρνει τρεις πολύτιμους βαθμούς που την απομάκρυναν προσωρινά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Μετά τη λήξη, ο προπονητής της Ράσινγκ, Χοσέ Αλμπέρτο Λόπεζ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία στη συνέντευξη Τύπου: «Ο διαιτητής έδωσε 8 λεπτά καθυστερήσεων και μετά ένα επιπλέον λόγω αλλαγών. Στο 98:01 γίνεται το φάουλ. Το γκολ μπαίνει αλλά το παιχνίδι έχει ήδη τελειώσει. Είναι φυσιολογικό αυτό; Κατά τη γνώμη μου, όχι».

Στη συνέχεια άφησε αιχμές για την αντιμετώπιση που έχει η ομάδα του από τους διαιτητές: «Όταν η Ράσινγκ προηγείται, δίνουν συνήθως 15 λεπτά καθυστερήσεων. Όταν χάνει… σήμερα τα 8 λεπτά ήταν ήδη πάρα πολλά. Υπάρχει ένα γραφείο στη Μαδρίτη για αυτά τα θέματα. Ε, ας το εξετάσουν».