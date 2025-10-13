Μορουτσάν: «Ο Άρης ήταν η καλύτερη επιλογή που είχα»

Ο Ολίμπιου Μορουτσάν, μιλώντας σε ΜΜΕ της πατρίδας του, ανέφερε ότι ο Άρης ήταν η καλύτερη επιλογή που είχε για την καριέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστροφή του στην Εθνική Ρουμανίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την μεταγραφή του στον Άρη: «Ακόμα προσπαθώ να προσαρμοστώ. Άλλαξα ξανά ομάδα, αλλά σιγά-σιγά θα είμαι καλά κι εκεί. Έχουμε ένα πολύ καλό πρότζεκτ με αρκετούς νέους παίκτες, και πιστεύω ότι φέτος θα τα πάμε πολύ καλά. Ήταν η καλύτερη επιλογή που είχα και πήγα με αυτοπεποίθηση. Ο Άρης είναι μία από τις πέντε κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα και θέλω να αγωνιστώ μαζί τους».

Για την επιστροφή του στην Εθνική Ρουμανίας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου. Είναι μεγάλη χαρά που επέστρεψα και θέλω να συνεχίσω σε αυτό το μονοπάτι, ανεβάζοντας το επίπεδό μου. Είχα έναν πολύ δύσκολο τραυματισμό, αλλά ελπίζω να αναρρώσω πλήρως. Έχασα το EURO, όμως ένιωσα την απίστευτη ατμόσφαιρα απ’ έξω. Θέλω κι εγώ να ζήσω ένα Ευρωπαϊκό ή ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ως παίκτης».