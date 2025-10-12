Μαρτίνες: «Θα αποσυρθώ αν πάρω back to back Μουντιάλ με την Αργεντινή»

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες για ακόμη μια φορά τράβηξε πάνω του τα βλέμματα σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας τόνισε πως εάν καταφέρει να πάρει για δεύτερη φορά του Παγκόσμιο Κυπέλλο με την χώρα του, αμέσως μετά θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Αν κατακτήσω back to back το Παγκόσμιο Κυπέλλο με την Αργεντινή, τότε θα ανακοινώσω πως σταματώ την καριέρα μου στο ποδόσφαιρο. Σας το υπόσχομαι».

Η αλήθεια είναι πως από τότε που ο «Ντιμπού» βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της εστίας της Αργεντινής, δεν έχει χάσει κανένα τρόπαιο από αυτά που έχει διεκδικήσει η χώρα του.

2021: Copa America

2022: Finalissima

2022: Mundial

2024: Copa America