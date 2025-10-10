Θεοδωρίδης: «Απόλυτη στήριξη στην Εθνική - Καμία ενόχληση για Λανουά» (vid)

Ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, Θόδωρος Θεοδωρίδης μίλησε στο Foxbet και στην εκπομπή CENTER FOX με τον Βασίλη Βέργη και την Γεωργιάννα Σιώμου, βγάζοντας σημαντικές ειδήσεις, τόσο για το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όσο και για το Ελληνικό.

Παρά την ήττα της Εθνικής, στήριξε απόλυτα τους Έλληνες παίκτες και φυσικά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια τον Μάκη Γκαγκάτση. Αναφέρθηκε στις επαφές που έχει με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων, στην διαιτησία, στην τοξικότητα αλλά και στα όσα του καταλογίζουν.

Επιβεβαίωσε δε, ότι υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από το NETFLIX, όσο και από την Amazon και το youtube για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

ΓΙΑ ΣΚΩΤΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Αν δεν γινόταν άμεσα το 1-1 θα ήταν εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Δυστυχώς πήγε ανάποδα. Είναι από τα απίστευτα του ποδοσφαίρου. Κοιτάμε μπροστά.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

Το ταλέντο είναι απίστευτο και μη ξεχνάμε ότι δεν είναι έτοιμα και τα δύο παιδιά της Μπράιτον. Έχει απίστευτο υλικό, πολύ καλό προπονητή. Μερικά πράγματα της λείπουν. Υπάρχει μαγιά. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Αυτή η ομάδα έχει όλο το μέλλον μπροστά της.

Χρειάζεται υπομονή για το χτίσιμο. Αλλά χρειάζεται και ηρεμία όταν κερδίζουμε. Είμαστε σαν λαός των άκρων. Νομίζουμε ότι γίναμε Βραζιλία με μια νίκη. Όταν χάνουμε, έρχεται η καταστροφή. Μας τα διδάσκει το ποδόσφαιρο όλα αυτά. Μην ξεχνάτε τι γινόταν στο παρελθόν με πολύ ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Για Μάκη Γκαγκάτση

Δεν τον φοβάμαι τον Μάκη. Είναι μεγαλωμένος στο ποδόσφαιρο. Τότε το 2004 με τον Βασίλη Γκαγκάτση, είχαμε χάσει από Ισπανία και Ουκρανία στα προκριματικά και μετά κάναμε 6 νίκες συνεχόμενες και περάσαμε πρώτοι στον όμιλο. Τώρα είναι λιγότερα ματς, αλλά όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Θέλει και τύχη που δεν είχαμε με τη Σκωτία. Είχαμε χθες και αφέλεια. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Ανεξάρτητα τι θα γίνει στη Δανία. Δεν θέλει ισοπέδωση, θέλει στήριξη και στα παιδιά.

Για Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Εγώ τον εκτιμώ πολύ. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Την πρώτη φορά έπαιζε στον Ηρακλή. Και αργότερα με το ΑΠΟΕΛ. Έχουμε καλή σχέση. Σαν προπονητής η δουλειά του δείχνει την εκτίμηση που πρέπει να έχουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να μανατζάρει μια γενιά νέων παικτών. Αυτή η γενιά μπορεί να είναι για πολλά χρόνια ο κορμός της Εθνικής.

Πρέπει να δίνουμε χρόνο στους προπονητές. Ο όμιλος αυτός ήταν περίεργος. Μπορεί να είχε το μεγάλο φαβορί, αλλά είναι τρεις ομάδες που είναι όλες στο ίδιο επίπεδο. Να είμαστε θετικοί και να κοιτάμε μπροστά. Να το ξεπεράσουν τα παιδιά και να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν.

Για «βολές» κατά Θεοδωρίδη:

Οφείλω να τα προσπεράσω. Θέλετε να μπω σε μια τέτοια συζήτηση; Αν ασχοληθώ θα ήταν σα να δείχνω έλλειψη σεβασμού στον εαυτό μου και στον οργανισμό . Δεν με έχουν προσλάβει για να ασχολούμαι με διαιτησίες. Με ενοχλούν αυτά που ακούγονται, απλώς έχω μάθει να τα προσπερνάω. Να κρατάει η ενόχληση λίγο και να συνεχίζω μπροστά

Για τοξικότητα Ελλάδα - Συνάντηση με ιδιοκτήτες

Μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει το κλίμα αλλά μέχρι το επόμενο. Είχα επικεντρωθεί στο ότι η Ελλάδα λόγω του νέου format στην Ευρώπη θα έχει πολλές ευκαιρίες. Θέλαμε να αναδείξουμε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Οι επιτυχίες είναι αλληλένδετες με το νέο σύστημα.

Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν οι μεγάλες ομάδες. Λένε οι Άγγλοι «Εμπορικοί συνεργάτες όλη τη χρονιά και αντίπαλοι για 24 ώρες». Πάντα πρέπει να υπάρχει αντιπαλότητα. Αλλά να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και οι τέσσερις ομάδες μας, αν πάνε μπροστά, θα το βρούμε όλοι μπροστά μας. Ανεβαίνουν τόσο πολύ τα χρήματα, που σε κάθε νίκη κερδίζει όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το κατάλαβαν στη σύσκεψη. Με όλους τους ιδιοκτήτες έχω μιλήσει, αλλά δεν είναι συχνό το φαινόμενο.

Βλεπετε πρόθεση να πέσουν οι τόνοι;

Δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα, δε γίνεται να μπω. Δεν μπορώ να παρακολουθώ καθημερινά. Δεν μιλάμε κάθε εβδομάδα.

Τι λένε στη UEFA ΓΙΑ ΚΕΔ :

Το μόνο που μπορώ να πω είναι οτι έχουμε λιγότερες ενοχλήσεις εως καμία, από τους ελληνικού συλλόγους. Ο ίδιος ο Ρομπερτο θα μπορούσε να σας μιλήσει περισσότερο.

Θα ξημερώσει στην Ελλάδα εμπιστοσύνη σε έλληνα αριχιδιατητή, ή καλύτερα με ξένο;

Έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο με ξένο αρχιδιαιτητή. Θέλει λίγο καιρό για να χτιστεί με Έλληνα. Δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Να βρεθεί η κατάλληλη προσωπικότητα να του δώσουν χρόνο και όχι να γίνει πόλεμος με το πρώτο ανάποδο σφύριγμα.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ FORMAT

Είμαι 17 χρονια εδώ. Ηθελα να δω πως οι ομάδες το αποδέχονται. Κάναμε συναντήσεις με ομάδες για να ακούσουμε την άποψη τους. Θετικές απόψεις για το καινούργιο format. Είχε γίνει επισήμανση για αδικία για Λιβερπουλ - Μπαρτσελόνα που είχαν τερματίσει στην 1η και στην 2η θέση να έχουν πλεονέκτημα. Το διορθώσαμε. Με την κουβέντα βλέπεις πράγματα. Πολύ θετικά όλα. Θα το δούμε σύντομα και εμπορικά. Την επόμενη εβδομάδα θα μπούμε με τα δικαιώματα του επόμενου κύκλου. Θα δούμε την αποδοχή.

ΥΠΑΡΧΕΙ NETFLIX ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο τρόπος που γίνεται ο διαγωνισμός βάζει και το netflix και άλλους, όπως amazon και youtube. Θα δούμε. Θα δείξει στο τέλος. Μεγάλα βήματα. Εκτός απο amazon, που είχε πάει σε κάποιες χώρες, oι υπόλοιποι δεν έχουν μπει ενεργά. Τώρα αν μπουν τόσο δυνατά θα το δείξει ο διαγωνισμός. Θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουν δείξει ενδιαφέρον. Το πόσο μακριά θα πάνε θα το δούμε.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΙΓΚΑΣ

Η Μπαρτσελόνα δείχνει ότι το μέλλον είναι να μπουν στην ΟΥΕΦΑ. Εμείς θέλουμε Μπαρτσελονα και Ρεαλ. Το να αλλάξουμε το format και να το οδηγήσουμε κάπου αλλού. Όχι δε θέλουμε κλειστή λίγκα, αυτό δεν είναι στις προθέσεις μας. Σε όλα τα άλλα μπορεί να τα βρούμε. Εμείς θέλουμε το όνειρο να παραμένει ανοιχτό για όλες τις ομάδες.

ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Έχουμε δει τόσα πολλά τελευταία με αυτά που γίναμε στην Ουκρανία, στη Γάζα. Κρατάω μικρό καλάθι. Κανείς δεν θέλει αποκλεισμούς. Είχε φτάσει σε οριακό σημείο το θέμα ασφάλειας. Η διεξαγωγή. ΠΑΟΚ - ΜΑΚΑΜΠΙ δεν ήταν εύκολο για την αστυνομία. Ούτε το ΑΕΚ - ΧΑΠΟΕΛ. Συγχαρητήρια στις ομάδες που το χειρίστηκαν άψογα. Υπάρχουν δύσκολα ματς.

Αυτά που έγιναν χθες και βλέποντας να πανηγυρίζουν στη Γάζα σε γεμίζουν ελπίδα. Δεν μπορείς να βγεις μετά εσύ να μιλάς για αποκλεισμούς.

ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ

Μια γενιά που αξίζει τον κόπο να επενδύσεις. Πρέπει να την διαφυλάξουμε ότι και να γίνει την Κυριακή. Πρέπει να διαφυλάξουμε τη γενιά και να την αφήσουμε να μας χαρίσει χαρές, αν όχι τώρα, ας είναι στην Αγγλία το 2028. Υπομονή και στήριξη.