Eπιστροφή στην δουλειά για τον ΠΑΟΚ, ατομικό ο Πέλκας, θεραπεία οι Παβλένκα και Τσάλοβ

Επιστροφή στο γήπεδο και τις προπονήσεις για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, απόντες ξανά οι Παβλένκα, Πέλκας και Τσάλοβ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ:

Το ρεπό ήταν απαραίτητο, μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα με συνεχείς αγώνες, προκειμένου να καθαρίσει το μυαλό και να ξεκουραστεί το σώμα. Πλέον οι μπαταρίες φόρτισαν και το αγωνιστικό τμήμα επέστρεψε στη δουλειά ενόψει επανέναρξης.

Η ομάδα συγκεντρώθηκε, χωρίς του διεθνείς φυσικά και ξεκίνησε δουλειά. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις τακτικής και στο φινάλε οικογενειακό δίτερμα.

Ο Δημήτρης Πέλκας ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Γίρι Παβλένκα και Φεντόρ Τσάλοφ έκαναν θεραπεία.

Την Παρασκευή (10.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30.

Δείτε μέσα από τον φακό του paokfc.gr τις αποκλειστικές εικόνες από την προπόνηση της Πέμπτης στη Νέα Μεσημβρία.