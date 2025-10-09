Φράνκο Κοβάσεβιτς: Το χατ – τρικ με την ΑΕΚ τον έβαλε (και) σε ελληνικό… ραντάρ

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Κροάτη «μπόμπερ» της Τσέλιε.

Η Τσέλιε δεν αστειεύεται. Το απέδειξε στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, όταν έκανε… επίδειξη δύναμης απέναντι στην ΑΕΚ.

Η σλοβενική ομάδα, που πέρσι έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης και αποκλείστηκε από την Φιορεντίνα, επιβεβαίωσε ότι δεν είναι ομάδα…φωτοβολίδα.

Ο 26χρονος Κροάτης επιθετικός, Φράνκο Κοβάσεβιτς, έκανε "one man show" απέναντι στην Ένωση, υπογράφοντας με χατ-τρικ το 3-1 υπέρ της Τσέλιε.

Το παράδοξο; Κάποιοι το είχαν προβλέψει.

Ο Μίρνες Σίσιτς, γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους από το πέρασμά του σε Λάρισα, ΟΦΗ και Εργοτέλη, είχε προειδοποιήσει μέσω του SDNA: «Προσέξτε τον Κοβάσεβιτς, δεν συγχωρεί λάθη».

Και δικαιώθηκε στο έπακρο.

Στα 26 του χρόνια, ο Κοβάσεβιτς έχει ήδη φορέσει έντεκα διαφορετικές φανέλες. Από τη Ριέκα, μέχρι την Πάφο στην Κύπρο, αλλά και ένα πέρασμα-αστραπή από το MLS με τη Cincinnati.

Στην Τσέλιε, όμως, φαίνεται να βρήκε επιτέλους το μέρος όπου όλα…κουμπώνουν.

20 γκολ σε 17 παιχνίδια – ατομικό ρεκόρ καριέρας – και μια εκτελεστική δεινότητα που έχει κάνει τις άμυνες να παραμιλούν.

Ο ρόλος του Ριέρα, το συμβόλαιο, και το παρασκήνιο

Ο Κοβάσεβιτς υπέγραψε τον Γενάρη του 2025 μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Κεντρικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο Ισπανός τεχνικός, Άλμπερτ Ριέρα, που εισηγήθηκε προσωπικά την απόκτησή του.

Οι δυο τους διατηρούν εξαιρετική σχέση, κι όπως μάλιστα λέγεται, ο Κροάτης έχει δηλώσει σε κοντινούς του ανθρώπους πως «όσο είναι ο Ριέρα, εγώ δεν φεύγω».

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Τσέλιε δείχνει αποφασισμένη να αντισταθεί σε κάθε πρόταση που θα έρθει τον προσεχή Γενάρη.



Ειδικά τώρα που ο Λιθουανός φορ Αρμάντας Κούτσις αναμένεται να επιστρέψει με την είσοδο του νέου έτους (2026), το δίδυμο μπροστά φαντάζει δελεαστικό - «φωτιά».

Οι...μνηστήρες

Η Χάιντουκ Σπλιτ και η Οσιγιεκ έχουν ήδη ρωτήσει ανεπίσημα για την περίπτωση του Κοβάσεβιτς.



Παράλληλα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, εσχάτως ο αρχισκόρερ της Τσέλιε μπήκε (και) στο...ραντάρ ελληνικής ομάδας, όχι από το «Βig-4», αλλά με βλέψεις για Ευρώπη.

Για την ώρα, ο ίδιος παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στην Τσέλιε, αλλά με τέτοια φόρμα και τέτοια νούμερα, είναι θέμα χρόνου να χτυπήσει επίσημα η πόρτα του σλοβένικου κλαμπ από άλλα ευρωπαϊκά μαγαζιά.