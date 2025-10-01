Σίσιτς στο SDNA: «Δύσκολη βραδιά περιμένει την ΑΕΚ στο Τσέλιε»

Ο άλλοτε διεθνής Σλοβένος μεσοεπιθετικός και παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων, Μίρνες Σίσιτς, σχολιάζει το πρώτο...διαγώνισμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League και επισημαίνει τις παγίδες που κρύβει για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Στις μάχες της League Phase του Conference League ετοιμάζεται να ριχτεί η ΑΕΚ με πρώτο…σταθμό την Σλοβενία.

Η Ένωση κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (2/10) την Τσέλιε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με στόχο ένα επιτυχημένο ξεκίνημα που θα της δώσει άλλον…αέρα εν όψει της συνέχειας.

To SDNA επικοινώνησε με τον άλλοτε διεθνή Σλοβένο παίκτη και «μπαρουτοκαπνισμένο» στα ελληνικά γήπεδα (Ηλυσιακός, ΑΕΛ, Λεβαδειακός, Ηρακλής, ΟΦΗ, Ολυμπιακός, ΠΑΣ Γιάννινα), Μίρνες Σίσιτς (φωτ.) και πήρε το σχόλιο του για την αντίπαλο των «κιτρινόμαυρων».

«Η Τσέλιε διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο φετινό πρωτάθλημα, οδηγεί την κούρσα με 9 νίκες και 1 ισοπαλία και δείχνει ικανή να τερματίσει πρώτη.

Ακόμα και σε παιχνίδια που βρίσκεται πίσω στο σκορ, έχει τον τρόπο να τα γυρίζει. Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κλαμπ.

Την περυσινή χρονιά έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League κι αποκλείστηκε δύσκολα από την Φιορεντίνα.

Από την στιγμή που πέρασε στα χέρια νέα ιδιοκτητών έπεσαν πολλά χρήματα στο σύλλογο. Έχει μαζέψει όλα τα ταλέντα της Σλοβενίας και γίνεται πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα.

Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για την ΑΕΚ. Την περιμένει δύσκολη βραδιά. Σκοπεύω να το παρακολουθήσω από κοντά διότι το σπίτι μου βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το γήπεδο.

Η Τσέλιε βγάζει δυναμική στην επιθετική γραμμή και μπορεί να πετύχει γκολ εις βάρος κάθε ομάδας. Παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο.

Στον πάγκο κάθεται ο Άλμπερτ Ριέρα που είναι ένας σοβαρός και ικανός προπονητής. Γνωρίζει καλά το σλοβένικο ποδόσφαιρο, αφού πιο παλιά είχε περάσει από την Τσέλιε και την Ολίμπια Λιουμπλιάνας. Τα αποτελέσματα στη δεύτερη θητεία του στην Τσέλιε μιλάνε από μόνα τους.

΄Φωτιά΄ είναι ο Κροάτης επιθετικός, Φράνκο Κοβάσεβιτς (φωτ.) με 17 γκολ σε 15 παιχνίδια είναι ο κορυφαίος παίκτης της Τσέλιε. Διαθέτει ένα μικρό γήπεδο χωρίς πάντως η ατμόσφαιρα να είναι…καυτή για τον αντίπαλο στα εντός έδρας παιχνίδια της».