Apasport: «Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Κριβότσιουκ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Αζερμπαϊτζάν, ο Άρης φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον Αντόν Κριβότσιουκ.

Ο 27χρονος διεθνής αμυντικός της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων του εξωτερικού, ανάμεσά τους και των «κιτρινόμαυρων», πάντα σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Ο Κριβότσιουκ αγωνίζεται τόσο ως αριστερός στόπερ όσο και ως αριστερός μπακ, ενώ αυτή την περίοδο ανήκει στη Νταετζόν Χάνα της Νότιας Κορέας, με την οποία έχει συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Νέφτσι Μπακού και τον Ιανουάριο του 2021 μετακινήθηκε στην Πολωνία για τη Βίσλα Πλοκ. Από εκεί, τον Φεβρουάριο του 2023, συνέχισε την πορεία του στο κορεατικό πρωτάθλημα, υπογράφοντας στη Νταετζόν.

Ο Άρης φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Κριβότσιουκ, όπως υποστηρίζει η ιστοσελίδα Apasport.az.

«Ο Άντον Κριβότσιουκ, αμυντικός της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν και παίκτης της Νταετζόν Χάνα (Νότια Κορέα), βρίσκεται στο επίκεντρο των ξένων ομάδων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στην ιστοσελίδα Apasport.az, ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο ομάδα της Θεσσαλονίκης, που αγωνίζεται στην ελληνική Super League, θα έχει διαπραγματεύσεις για τον Άντον στο τέλος της σεζόν. Προς το παρόν, οι σκάουτερ του Άρη τον παρακολουθούν συνεχώς. Το συμβόλαιο του Κριβότσιουκ με την Νταετζόν έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Αγωνίζεται για τον σύλλογο της Νότιας Κορέας από τις 21 Φεβρουαρίου 2023», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.