Η Σεβίλλη και οι φίλοι της πίνουν... νερό στο όνομα του Βλαχοδήμου (pics)

Η τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο είχε... συνέχεια απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όπου ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας αποδείχθηκε «τείχος» και κράτησε την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα προτού φθάσει στον θρίαμβο με 4-1. Ο ίδιος το απολαμβάνει και κοινοποιεί ασταμάτητα φωτογραφίες από τα παιχνίδια του, είτε δικές του, είτε συλλογικές!

Η Σεβίλλη διάγει εξαιρετική περίοδο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως πέρυσι γλίτωσε τον υποβιβασμό παρά έναν πόντο. Το 4-1 επί της Μπαρτσελόνα ήρθε πιο δύσκολα απ' όσο μαρτυράει το τελικό σκορ, όπως και το 0-1 στο «Βαγιέκας» κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, με τον κοινό παρονομαστή να είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος!

Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας είναι αρκετά ενεργός στα social media και κοινοποίησε τρεις αναρτήσεις με τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα, όπου στην μία τον εκθειάζει, γράφοντας: «Θα έδινα σε αυτόν τον τύπο ακόμη και τα κλειδιά του σπιτιού μου». Στην άλλη, επαινεί εκείνον μαζί με τους Θέσαρ Αθπιλικουέτα και Μαρκάο που είναι το έμπειρο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας: «Με αυτούς τους τρεις, ούτε ο αέρας περνάει»! Στην τελευταία πέταξε και μια ωραία... σπόντα προς τη Νιούκαστλ, γράφοντας πως είναι «ο μοναδικός τερματοφύλακας που νίκησε την Μπαρτσελόνα», καθώς οι «Καρακάξες» ηττήθηκαν 1-2 στο Champions League και ο Βλαχοδήμος παίζει ως δανεικός στη Σεβίλλη.

A este tío le dejo hasta las llaves de mi casa 🔐🇬🇷 pic.twitter.com/X6l7xxbQas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2025