Οι... Μικροί αντεπιτίθενται!

Άλλαξαν οι εποχές. Ο Δαυίδ μπορεί και κοιτά στα μάτια τον Γολιάθ. Οι «Μικροί» άφησαν στο παρελθόν το... αντιποδόσφαιρο, παίζουν κάθε ματς στα ίσα και το κανονικό ποδόσφαιρο τους ανταμείβει. Γράφει ο Γιάννης Λύκος.

Καταρχάς ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μόνο ως «μικροί» δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται οι ομάδες που παίζουν ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ κόντρα σε όλους και κάνουν όλη την Ελλάδα να τους συζητά. Άλλαξαν οι εποχές. Ανήκουν στο παρελθόν πλέον αυτές που αν δεν ήσουν στους «Μεγάλους» και ήθελες να καταφέρεις κάτι, έπρεπε να παίξεις αντιποδόσφαιρο και «ταμπούρι» πίσω. Πλέον το κανονικό ποδόσφαιρο ανταμείβεται και οι αποκαλούμενοι «μικροί» αντεπιτίθενται.

Τεράστιο παράδειγμα ο Λεβαδειακός. Βλέπεις τους Βοιωτούς και είναι λες και έχουν πάθει... κρίση ταυτότητας. Νομίζουν πως είναι ένα κράμα Ρεάλ και Μπαρτσελόνα και όπου μυρίσουν... αίμα ορμάνε. Τελευταίο θύμα ο Παναιτωλικός, ο οποίος έφυγε από τη Λειβαδιά με 6 (!) γκολ στην πλάτη.

Πραγματικά, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος θυμάται μία «μικρή» ομάδα να ρίχνει «6άρα» σε ματς πρωταθλήματος; Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου το θυμάται καλά, με τον Δικέφαλο να χάνει δίκαια με 4-1 από τους Βοιωτούς στο κύπελλο Ελλάδας Betsson. Θέλετε κι άλλα; Ο ΟΦΗ επίσης έφυγε με «4άρα» από τη Βοιωτία. Ο Παναθηναϊκός την «πάτησε» μέσα στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός λαχτάρισε για να πάρει τη νίκη στο Φάληρο. Ό,τι και να πει κανείς για την ομάδα που έχει χτίσει ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι λίγο, με την ομάδα της Λειβαδιάς να έχει και την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με 16 γκολ σε 6 ματς!

Δεν είναι μόνο ο Λεβαδειακός. Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο είναι επίσης ένα τρανό παράδειγμα. Ανέβηκε μόλις στην μεγάλη κατηγορία και κοιτάει τους πάντες στα μάτια. Δεν δέχεται να μείνει πίσω και να περιμένει από τον αντίπαλο να πάρει πρωτοβουλίες. Κανένας δεν μπορεί να την υποτιμήσει. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θυμάται το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είδε τι μπορεί να πάθεις αν δεν δώσεις το 110% για να πάρεις τη νίκη κόντρα στην ομαδα των Βορείων Προαστίων.

Δεν είναι τυχαίο. Ποτέ δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι. Το ποδόσφαιρο πάντα σε ανταμείβει σε βάθος χρόνου. Μιλάμε για δύο ομάδες που, άκουσον άκουσον, έχουν κρατήσει τον προπονητή τους για πάνω ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία και τον έχουν αφήσει να δουλέψει.

Νίκος Παπαδόπουλος και Σεμπάστιαν Λέτο δείχνουν κάθε εβδομάδα πως θα πρέπει να αγωνίζονται οι ομάδες στην Ελλάδα αν θέλουν να πετύχουν κάτι μεγάλο. Όλα αυτά με παίκτες που δεν... έκαναν στους «Μεγάλους». Ο Λεβαδειακός έχει στο ρόστερ τους κάμποσους... κομμένους από τον Παναθηναϊκό και πάει καλύτερα από το Τριφύλλι μέχρι στιγμής. Η Κηφισιά έχει ακόμη παίκτες που πέρυσι έπαιζαν στην Super League 2 και έναν Τετέι να κάνει... όργια κάθε Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο δεν έχει να κάνει μόνο με τους παίκτες. Έχει να κάνει με το ξεκάθαρο πλάνο που υπάρχει στις ομάδες. Με τη δουλειά που γίνεται και την καθημερινή προσπάθεια για διάκριση. Μπορείς να καταφέρεις περισσότερα όταν «παίζεις», παρά όταν προσπαθείς για 90 λεπτά να μη γίνει καν παιχνίδι.

Δεν γίνεται να βρεις επαρκείς λόγους που Λεβαδειακός και Κηφισιά δε θα μπορούσαν να κάνουν τη ζημιά σε κάποιον από το Big - 4. Άντε πες πως στο τέλος η τετράδα θα μείνει απαράλλακτη, παρά και το κάκιστο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Ο Άρης όμως για παράδειγμα, ο οποίος συμπληρώνει την 5άδα των Μεγάλων θα πρέπει να ανησυχεί. Τα play off στις θέσεις 5-8 θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Ο Δαυίδ πλέον βλέπει στα μάτια τον Γολιάθ. Οι «μικροί» με την σφεντόνα τους πάνε να μπουν σφήνα στο Big-5 και να τους χαλάσουν τα σχέδια. Ο ανταγωνισμός και το θέαμα μεγαλώνει. Από εδώ και πέρα, αυτό μόνο καλά μπορεί να πάει, αρκεί να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο.