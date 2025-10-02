Βασικοί Βολιάκο - Μπιάνκο, στο «δέκα» ο Καμαρά: Οι επιλογές Λουτσέσκου κόντρα στην Θέλτα!

Τους Ιταλούς επιστρατεύει ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο ματς κόντρα στην Θέλτα στο Balaidos. Μέσα Βολιάκο και Μπιάνκο, στο «δέκα» ο Καμαρά! - Αποστολή στην Ισπανία

Με... άρωμα Ιταλίας θα παραταχθεί ο Δικέφαλος στο μακρινό Βίγκο της Γαλικίας απέναντι στην «πληγωμένη» Θέλτα του Κλαούντιο Χιράλδες.

Ο Παβλένκα θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάστρε-Μπάμπα να αγωνίζονται στα άκρα της άμυνας και τον Βολιάκο να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα» δίπλα στον Μιχαηλίδη στα στόπερ.

Στο «πλευρό» του Οζντόεφ θα κινηθεί ο Μπιάνκο, στη δεύτερη συμμετοχή του Ιταλού νεαρού μέσου, ενώ ο Καμαρά θα αγωνιστεί στο «δέκα» πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, με τον Ντεσπόντοφ δεξιά και τον Κωνσταντέλια στα αριστερά της επίθεσης.

Για τη γηπεδούχο Θέλτα και σε διάταξη 3-4-3, ο Ράντου θα ξεκινήσει κάτω από τα γκολπόστ, με τους Αλόνσο, Στάρφελτ και Φερνάντες στην τριάδα των στόπερ από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Οι Μινγκέσα-Ρουέδα θα αναλάβουν τις πλευρές, με «παρτενέρ» του Μορίμπα στα χαφ να είναι ο Ροντρίγκες και τον Μπελτράν να μένει στον πάγκο. Η τριάδα της επίθεσης θα αποτελείται από τον φορμαρισμένο φορ Ιγκλέσιας, ενώ στα «φτερά» θα κινηθούν οι Άσπας και Σβέντμπεργκ.