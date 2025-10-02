Και τυπικά σύμβουλος του Αλαφούζου ο Μπαλντίνι

Έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του ο Φράνκο Μπαλντίνι, που αποτελεί πλέον σύμβουλο του Γιάννη Αλαφούζου για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το όνομα του Φράνκο Μπαλντίνι «παίζει» εδώ κι αρκετές ημέρες στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, με τον έμπειρο Ιταλό να αναλαμβάνει πλέον ρόλο στο «Τριφύλλι».

Συγκεκριμένα, ο Μπαλντίνι έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και μπορεί να λογίζεται και τυπικά πλέον σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου, στα ζητήματα που σχετίζονται με την ΠΑΕ.

Οι ακριβείς του αρμοδιότητες μένει να ξεκαθαριστούν όταν έρθει και η ανακοίνωσή του, αν και φαίνεται πως σε πρώτη φάση θα αξιολογήσει όλο το στελεχιακό δυναμικό του «Τριφυλλιού».

Ο 65χρονος Ιταλός έχει σημαντική εμπειρία από ανάλογα πόστα, αφού έχει περάσει από Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Εθνική Αγγλίας αλλά και Τότεναμ. Θα κληθεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που έχει, ώστε να συμβάλει στην γενικότερη αναβάθμιση του Παναθηναϊκού σε όλα τα επίπεδα, εκτός από το αμιγώς αγωνιστικό.