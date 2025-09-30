Ο Χρήστος Τζόλης με γκολάρα έδωσε το προβάδισμα στην Μπριζ στο Μπέργκαμο, όμως η Αταλάντα γύρισε το ματς με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος (2-1).

Παρά το εκπληκτικό γκολ του Χρήστου Τζόλη, η Μπριζ δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από τον εκτός έδρας αγώνα με την Αταλάντα, η οποία έκανε την ανατροπή και πήρε τους 3 πρώτους της βαθμούς στην League Phase, όσους έχουν και οι Βέλγοι από την πρώτη αγωνιστική.

Στο 38’ ο Έλληνας επιθετικός πήρε την μπάλα από τον Τρεσόλντι στο όριο της περιοχής, συνέκλινε και με εκπληκτικό σουτ βρήκε την απέναντι γωνία για το 0-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο 23χρονος προσπάθησε να κάνει ξανά τη ζημιά από απόσταση, όμως αυτή τη φορά ο Καρνεζέκι απέκρουσε. Δυστυχώς για την ομάδα του Τζόλη, στο φινάλε δεν μπόρεσε να κρατήσει ούτε τον βαθμό.

Στο 74’ ο Τζάκερς ανέτρεψε τον Πάσαλιτς εντός περιοχής και ο Λαζάρ Σάμαρτζις ήταν εύστοχος από τη βούλα του πέναλτι ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο φινάλε το ματς ήταν ανοικτό και αμφότερες θα μπορούσαν να έχουν πάρει τη νίκη, όμως στο 87’ η La Dea ολοκλήρωσε την ανατροπή όταν ο Μούσα πήρε την κεφαλιά και με δεύτερη ο Πάσαλιτς διαμόρφωσε το τελικό 2-1.