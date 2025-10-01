Άρσεναλ analysis: Βάθος, ευελιξία, αλλά και δημιουργικό έλλειμμα - Ο Γκιόκερες στο επίκεντρο!

Το SDNA «ακτινογραφεί» την Άρσεναλ, αντίπαλο του Ολυμπιακού στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Βάθος, πειθαρχία και ευελιξία στους σχηματισμούς, αλλά και δυσκολία στη δημιουργία φάσεων. Η σωστή αξιοποίηση του Γκιόκερες παραμένει το μεγάλο στοίχημα του Αρτέτα!

O Μικέλ Αρτέτα στο ξεκίνημα της σεζόν παρουσιάζει μια πιο ώριμη και ευέλικτη εκδοχή της Άρσεναλ, στηρίζοντας το παιχνίδι των «κανονιέρηδων» σε σύστημα 4-3-3, που μεταμορφώνεται συχνά ανάλογα με τον αντίπαλο και τις συνθήκες του αγώνα. Στην κατοχή της μπάλας η διάταξη θυμίζει 3-2-5, καθώς τα μπακ είτε συγκλίνουν προς το κέντρο για να ενισχύσουν την ανάπτυξη είτε ανεβαίνουν ψηλά για να δώσουν πλάτος και στήριξη στους εξτρέμ.



Χωρίς την μπάλα η Άρσεναλ γίνεται πιο συμπαγής, μετατρέποντας τον σχηματισμό σε 4-4-2 προκειμένου να πιέσει αποτελεσματικά ψηλά και να περιορίσει τους χώρους. Οι τρεις εκδοχές της διάταξης – το βασικό 4-3-3, το επιθετικό 3-2-5 και το αμυντικό 4-4-2 – αποτυπώνουν την προσαρμοστικότητα που χαρακτηρίζει τη φετινή Άρσεναλ.

Η φιλοσοφία παραμένει βασισμένη στο ποδόσφαιρο κατοχής και την υπομονετική ανάπτυξη από πίσω, όμως φέτος υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην κάθετη κίνηση και στις γρήγορες μεταβάσεις.



Οι παίκτες κινούνται συνεχώς για να δημιουργήσουν υπεραριθμίες στις άκρα και στα μισά διαστήματα, ενώ η πίεση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου είναι πιο έντονη, με στόχο την άμεση ανάκτηση της μπάλας.



Οι Λονδρέζοι εκμεταλλεύεται περισσότερο τις πλαϊνές γραμμές με ταχύτατους εξτρέμ, αλλά και τις στημένες φάσεις, που έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό όπλο τους.

Στο ρόστερ, ο Νταβίντ Ράγια έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια, καθώς διαθέτει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά στο buil-up. Στην άμυνα, οι Σαλιμπά και Γκάμπριελ αποτελούν τον βασικό κορμό, με τον Γιούριεν Τίμπερ να προσφέρει επιπλέον ευελιξία.



Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι δίνει επιθετική ώθηση από τα άκρα, ενώ ο Ντέκλαν Ράις μαζί με τον Μαρτίν Θουμπιμέντι οργανώνουν το κέντρο, εξισορροπώντας την ένταση στην πίεση με την ασφάλεια στην κυκλοφορία της μπάλας.



Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ παραμένει ο εγκέφαλος της δημιουργίας, ενώ η προσθήκη του Εμπερέτσι Έζε δίνει φαντασία και ατομική ενέργεια στο επιθετικό τρίτο. Στην επίθεση η πιο σημαντική προσθήκη αλλαγή είναι ο Βίκτορ Γκιόκερες, που λειτουργεί ως καθαρό «εννιάρι», δίνοντας στην Άρσεναλ φυσική παρουσία μέσα στην περιοχή αλλά και απειλή στην πλάτη της άμυνας με τους Νόνι Μαντουέκε και τον Λεάντρο Τροσάρ να προσθέτουν βάθος.



O δεξιός διεθνής εξτρέμ, Μπουκάγιο Σάκα παραμένει κομβικός επιστρέφοντας από τραυματισμό, ενώ ο αριστερός εξτρέμ δίνει λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο.

Στην Premier League έχει δώσει ως τώρα έξι αγώνες με απολογισμό τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, ευρισκόμενη στη δεύτερη θέση έχοντας δύο βαθμούς λιγότερους σε σχέση με την Λίβερπου.

Η φετινή Άρσεναλ δείχνει πιο ισορροπημένη και πλήρης, με μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο και ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες κατά την διάρκεια ενός ματς.



Ερωτηματικό η αξιοποίηση του Γκιόκερες και το 4-3-3



Η μεγαλύτερη μεταγραφή της Άρσεναλ, τούτο το καλοκαίρι, έχει σκοράρει τρεις φορές στα πρώτα έξι παιχνίδια του με τους «Κανονιέρηδες», με δύο γκολ εναντίον της Λιντς και ένα γκολ εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Αρτέτα εξακολουθεί να παλεύει να αξιοποιήσει στο έπακρο τον Σουηδό διεθνή φορ. Παρά το γεγονός ότι σκόραρε τρία γκολ, ο Γκιόκερες έχει σουτάρει μόλις έξι φορές στους πέντε πρώτους αγώνες του στην Πρέμιερ Λιγκ, με μέσο όρο 1,36 σουτ ανά 90 σουτ. Αυτή είναι μια δραστική διαφορά από τα 4,07 σουτ που έκανε ανά 90 σουτ στη Σπόρτινγκ την περασμένη σεζόν.



Η έναρξη της σεζόν 2025-26 αποτελεί διαφορετική δοκιμασία για τον Αρτέτα, καθώς προσπαθεί να προσαρμόσει και να τροποποιήσει την τακτική του για να αποσπάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του Σουηδού διεθνή. Ο Αρτέτα έχει ήδη χρησιμοποιήσει τον Γκιόκερες με ποικίλους τρόπους.



Οι κύριες επιλογές που καθορίζουν την χρησιμότητα του Γκιόκερες είναι οι εξτρέμ, καθώς ο Αρτέτα έχει πλέον μια πλειάδα ακραίων με διαφορετικές δεξιότητες στο παιχνίδι τους. Ο Αρτέτα σαφώς ψάχνει να βρει δημιουργικές λύσεις για να αξιοποιήσει στο έπακρο τον πρώην άσο της Σπόρτινγκ, θέλοντας να αξιοποιήσει την κινητήρια δύναμή του σε μεγάλες αποστάσεις, την ικανότητά του να επιτίθεται στις μεταβάσεις και να είναι αποτελεσματικός μπροστά στην εστία. Ωστόσο, η ισορροπία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, όπως αποδεικνύεται από τον μέσο όρο του Γκιόκερες με μόλις 1,36 σουτ ανά 90 σουτ.



Πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων



Ο Τζέιμι Κάραγκερ δήλωσε: «Επανέρχομαι σε αυτό που λέει συνέχεια ο κόσμος, πως το πρόβλημα της Άρσεναλ είναι στο να τελειώνει τις φάσεις, αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η δημιουργία. Δεν δημιουργούν αρκετές φάσεις. Δεν έχουν δημιουργήσει ούτε μία ευκαιρία γι' αυτόν», αναφερόμενος στον Γκιόκερες εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.



Τα στατιστικά υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη, καθώς η Άρσεναλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 10η θέση της Premier League σε μεγάλες ευκαιρίες, δημιουργώντας μόλις 1,2 μεγάλες ευκαιρίες ανά 90 λεπτά, στο ίδιο επίπεδο δηλαδή με τις Γουέστ Χαμ και την Μπράιτον.



Με τον Μάρτιν Όντεγκααρντ και τον Μπουκάγιο Σάκα να έχουν χάσει σημαντικό χρόνο συμμετοχής ήδη αυτή τη σεζόν, το δημιουργικό βάρος χάνεται συχνά μέσα στην ομάδα, με μια κεντρική μεσαία γραμμή να απαρτίζεται από τους Ντέκλαν Ράις, Μάρτιν Θουμπιμέντι, Μίκελ Μερίνο και Ρικάρντο Καλαφιόρι.



Η έλλειψη μεταβιβάσεων στο κέντρο έχει δυσκολέψει τους «Gunners» να έχουν πρόσβαση σε επικίνδυνες ζώνες, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της δημιουργίας ευκαιριών πέφτει σε σημεία που υπάρχουν κενά και στημένες φάσεις.

Ο ρόλος του Έζε

Η απάντηση για τον Αρτέτα θα μπορούσε να βρίσκεται στο πρόσωπο του Έζε σε πιο σταθερό κεντρικό ρόλο, όπως συνέβη στο ματς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου η ισοφάριση προήλθε από δική του ασίστ.



Στα ματς που ο Έζε ξεκίνησε στην ενδεκάδα για την Άρσεναλ αγωνίστηκε από τα αριστερά, με τον Αρτέτα να προσπαθεί να εφαρμόσει μια δυναμική μεταξύ του 27χρονου άσου και του Καλαφιόρι, επιτρέποντας εναλλαγές προκειμένου να φέρει τον Άγγλο διεθνή σε πιο ευνοϊκές θέσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Το πρόβλημα μέχρι στιγμής είναι ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθούν αυτές οι συνεργασίες μεταξύ των παικτών, με τον Γκιόκερες να προσπαθεί να κατανοήσει τις προθέσεις του Έζε.