Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Άρσεναλ δίνει 60 εκατ. και τον Τροσάρ στην Γιουβέντους για Γιλντίζ

Η Γιουβέντους δεν θέλει να μπει στην κουβέντα για την παραχώρηση του Κενάν Γιλντίζ και τού προσφέρει νέο συμβόλαιο, μολονότι πρόσφατα υπέγραψε έως τον Ιούνιο του 2029, θέλοντας να του κλείσει τα αυτιά στις «σειρήνες» από την Αγγλία.

Ο 20χρονος Τούρκος, γεννημένος στη Γερμανία, διεθνής επιθετικός εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και ο τεχνικός της ομάδας, Ιγκόρ Τούντορ, εισηγήθηκε στη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου ν' απορρίψει όλες τις προτάσεις, όπως και έγινε απορρίπτοντας το καλοκαίρι την πρόταση 70 εκατ. ευρώ από την Τσέλσι.

Τώρα όμως βρίσκεται στα πλάνα της Άρσεναλ, η οποία ετοιμάζει πρόταση 60 εκατ. ευρώ, συν την παραχώρηση, ως αντάλλαγμα, του Λεάντρο Τροσάρ, για να πάρει τα δικαιώματα του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Μίκελ Αρτέτα τον έχει στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας και ο αθλητικός διευθυντής των «κανονιέρηδων», Αντρέα Μπέρτα, έχει ξεκινήσει τις πρώτες επαφές με τον ατζέντη του, αλλά και τη διοίκηση της «Γιούβε».

Ο Γιλντίζ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τις ακαδημίες της Μπάγερν Μονάχου, έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Γιουβέντους, καθώς στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της καριέρας του, άνοιξε το σκορ εναντίον της Αϊντχόφεν και έγινε ο νεότερος σκόρερ της «Γιούβε» σε ηλικία 19 ετών και 136 ημερών, ξεπερνώντας τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, ο οποίος είχε πετύχε το «παρθενικό» του γκολ τον Σεπτέμβριο του 1995 όταν ήταν 20 ετών και 300 ημερών.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Τορίνο «Tuttosport» σχεδόν όλες οι μεγάλες ομάδες της Αγγλίας έχουν προσεγγίσει τον ατζέντη του, αλλά η διοίκηση της Γιουβέντους τού πρόσφερε νέο συμβόλαιο έως το 2030 για να του αυξήσει τις ετήσιες αποδοχές στα επτά εκατ. ευρώ και να τον κρατήσει στο ρόστερ της.