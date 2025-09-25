Έσωσε την παρτίδα στο τέλος η Φερεντσβάρος - Νίκες για Άστον Βίλα και Πόρτο

Χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις (94΄), η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού έσωσε την παρτίδα κόντρα, με την Φερεντσβάρος να παίρνει την ισοπαλία (1-1) κόντρα Βικτόρια Πλζεν . Νίκη για την Άστον Βίλα επί της Μπολόνια (1-0) και «διπλό» της Πόρτο στην Σάλτσμπουργκ.

Μπορεί όλα να έδειχναν πως η Φερεντσβάρος θα ξεκινήσει με ήττα στο Europa League, ωστόσο οι Ούγγροι τα κατάφεραν στο τέλος, βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο 94ο λεπτό και πήραν την ισοπαλία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν με σκορ 1-1.

Μάλιστα, η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού είχε ακόμη πιο δύσκολο έργο από όσο φαίνεται, καθώς από το 38΄ έπαιζε με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Μακρέτσκις αντίκρυσε δύο κίτρινες κάρτες και αποβλήθηκε. Το γκολ για την Πλζεν πέτυχε ο Ντουροσνίμι (16΄), με τον Πέσιτς να σώζει την παρτίδα για την Φερεντσβάρος στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Σάλτσμπουργκ - Πόρτο 0-1

Με buzzer beater του Γουίλιαμ Γκόμες στο 3ο (και τελευταίο) λεπτό των καθυστερήσεων, η Πόρτο έφυγε με το «διπλό» 1-0 από το Σάλτσμπουργκ.

Λιόν - Ουτρέχτη 1-0

Εκτός έδρας νίκη και για την Λιόν, 1-0 με σκόρερ τον Αμερικανό Τάνερ Τέσμαν, επί της Ουτρέχτης που είχε κάτω από τα δοκάρια της τον Βασίλη Μπάρκα.

Άστον Βίλα - Μπολόνια 1-0

Με το ίδιο σκορ νίκησε η Άστον Βίλα τη Μπολόνια με την οποία αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού ο Μπάμπης Λυκογιάννης.

Ρέιντζερς - Γκενκ 0-1

Με πρωταγωνιστή στον Χιουνγκ Γκίο, η Γκενκ έφυγε με νίκη 1-0 από την έδρα της Ρέιντζερς, στην πρεμιέρα της League phase του Europa League. Ο Νοτιοκορεάτης σημείωσε το μοναδικό γκολ της ομάδας του στο 55΄, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου είχε χάσει πέναλτι. Για τους νικητές ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή σκοπιμότητας στις καθυστερήσεις.

Αναλυτικά όλα τα σκορ:



Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία)

(54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον) 2-1

Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1

(13΄ Μικουλέσκου)

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-0

(13΄ ΜακΓκιν)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία) 0-1

(75΄ Τέσμαν)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 1-1

(90+4΄ Πέσιτς - 16΄ Ντουροσίμι)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο) 0-1

(55΄ Χιούνγκ)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1

(90+3΄ Γκόμες)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία) 2-1

(51΄ Μπουανανί, 68΄ Ελ Κανούς - 86΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-4

(25΄ Γιάνκο - 10΄ Σβιντέρσκι, 13΄,19΄,68΄ Ζαρουρί)