Αυτός είναι ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός! Ο Κόντης αναγέννησε τους παίκτες, οι πράσινοι διέλυσαν 4-1 τη Γιανγκ Μπόις και έδειξαν ότι η εικόνα τους στο πρωτάθλημα αδικούσε πρώτα από όλα τους ίδιους.

«Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ με τον Παναθηναϊκό» μπορούν κάλλιστα να τραγουδούν απόψε οι φίλοι του τριφυλλιού μετά τη θριαμβευτική πρεμιέρα της αγαπημένης τους ομάδας στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και το εμφατικό 4-1 μέσα στη Βέρνη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις.

«Φέρτε μας τον ψυχίατρο» λέει ένα ακόμα σύνθημα της πράσινης εξέδρας και το… θαύμα της Βέρνης ήρθε με αριστοτεχνικό στήσιμο και κοουτσάρισμα από τον Χρήστο Κόντη στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο ως προπονητής. Εχοντας ως άσο στο μανίκι του τον Ζαρουρί, που πέτυχε τα τρία από τα τέσσερα γκολ του τριφυλλιού, σε μία βραδιά άλλων εποχών που θύμισε Panathinaikos.



Δίχως κανένα να υστερεί και άπαντες να κάνουν κατάθεση ψυχής. Ο Μπακασέτας και ο Ρενάτο οργίασαν, ο Σιώπης ήταν πανταχού παρών, ο Κώτσιρας με τον Τετέ έκαναν πάρτι από δεξιά, όπως και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης, όλοι αντεπεξήλθαν στους ρόλους τους, σε μία ευρωπαϊκή εικόνα του Παναθηναϊκού… απ’ τα παλιά. Πέραν πάσης αμφιβολίας.



Παρουσία 1.500 φίλων του Παναθηναϊκού που έκαναν… Λεωφόρο το γήπεδο της Βέρνης, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε επιβλητικά το ματς και πριν ακόμα συμπληρωθούν 20 λεπτά αγώνα, κατάφερε να προηγηθεί με 3-0!



Παρά το γεγονός ότι οι πράσινοι αγωνίστηκαν σε πλαστικό χλοοτάπητα, με την αυτοπεποίθησή τους να μην είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο και με οκτώ αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Χρήστο Κόντη που έκανε γενναίο φρεσκάρισμα, το τριφύλλι έκρυψε το τόπι!

Η Γιουνγκ Μπόις, που πέρυσι αγωνίστηκε στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και απέκλεισε με δύο νίκες τη Σλόβαν Μπρατισλάβας δεν καταλάβαινε από που της ερχόταν.

Μόλις στο 2’ ο Σφιντέρσκι προειδοποίησε σουτάροντας πάνω στον Ζουκρού μετά από συνεργασία των Τετέ και Κώτσιρα και ωραία σέντρα από δεξιά του τελευταίου. Και με εξαίρεση ένα αψυχολόγητο… σκύψιμο του Τουμπά που έδωσε τη δυνατότητα στον Μάλες να βγει τετ α τετ με τον Λαφόν, αναγκάζοντας τον Γάλλο να αποκρούσει με τα πόδια (6’), ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο ξεκίνημα.

Δύο λεπτά μετά πάλι ο Σφιντέρσκι από σέντρα του Κώστιρα έπιασε κεφαλιά που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, έως ότου στο 10’ ο Πολωνός άνοιξε το σκορ.

Μετά από υπέροχη ανάπτυξη του Παναθηναϊκού, με αλλαγή παιχνιδιού του Μπακασέτα προς τα αριστερά στον Ζαρουρί που έβγαλε ωραία σέντρα και σκαστό σουτ του Τετέ, ο Σφιντέρσκι έπιασε εντυπωσιακό εναέριο σουτ και πλάσαρε τον τερματοφύλακα των Ελβετών (0-1).

Στο 13’ μετά από ιδανική εκτέλεση κόρνερ του Ρενάτο στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα έφτασε στον Ζαρουρί ο οποίος με μονοκόμματο δεξί σουτ την έστειλε στα δίχτυα, κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα (0-2).



Και στο 19’ ο Παναθηναϊκός έφτασε σε ένα ακόμη γκολ, ξανά από τον Ζαρουρί, που ολοκλήρωσε μία ωραία ομαδική συνεργασία των Τετέ, Κώτσιρα και Μπακασέτα με δυνατό σουτ του Ελληνα άσου που απόκρουσε ασταθώς ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, δίνοντας τη δυνατότητα στον Ζαρουρί να γράψει το 3-0 για την ελληνική ομάδα!

Η Γιουνγκ Μπόις ήταν δεδομένο ότι θα αντιδράσει βρισκόμενη με την πλάτη στον τοίχο και κατάφερε να μειώσει νωρίς (25’) το σκορ σε 1-3. μετά από λάθος εκτίμηση του Λαφόν που βγήκε πολύ πλάγια από την εστία του και έδωσε τη δυνατότητα στον Γιάνκο να πλασάρει στα δίχτυα με διαγώνιο σουτ.

Το γκολ αυτό επηρέασε ψυχολογικά τις δύο ομάδες, με τους Ελβετούς να αποκτούν ξεκάθαρα την κατοχή της μπάλας και να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο με δύο σπουδαίες ευκαιρίες. Αρχικά με τον Μάλες να πλασάρει άουτ από το δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα του Χάντζαμ (40’) και κατόπιν με τον Σιώπη να βάζει στοπ σε σουτ του Φάσναχτ πριν αυτός σκοράρει από τη μικρή περιοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός φάνηκε να έχει ηρεμήσει και ήταν η πρώτη ομάδα που απείλησε με υποσχόμενη ευκαιρία, όταν ο Τετέ έστρωσε στον Κώτσιρα που σούταρε διαγώνια αλλά η μπάλα πέρασε λίγα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι (56’). Δέκα λεπτά μετά ο Μπακασέτας τράνταξε το κάθετο δοκάρι με κεραυνό αλλά η φάση ήταν ως μη γενόμενη λόγω οφ σάιντ του Σφιντέρσκι.

Το τέταρτο γκολ «ψηνόταν» και ήρθε στο 68’! Οι πράσινοι έκρυψαν τη μπάλα, με τον Τετέ να δίνει στον Κώτσιρα κι αυτός να βγάζει ιδανική σέντρα προς τον Ζαρουρί που πλάσαρε υπέροχα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το τρίτο του προσωπικό γκολ με το οποίο διαμορφώθηκε το εμφατικό 4-1 για τον Παναθηναϊκό!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (Τζιόρτζιο Κοντίνι / 4-4-2): Κέλερ, Γιάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο, Χάντζαμ, Μάλες, Γκίγκοβιτς (67’ Ραβέλοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (67’ Κόλεϊ), Μπεντιά (67’ Κορμπόνα), Φάσναχτ (77’ Πεχ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης / 4-2-3-1): Λαφόν, Κώτσιρας, Ινγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Ρενάτο (77’ Τσιριβέγια), Τετέ (77’ Καλάμπρια), Μπακασέτας (85’ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (70’ Κυριακόπουλος), Σφιντέρσκι (70’ Ντέσερς).