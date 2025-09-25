Οι παίκτες της Ρίο Άβε που αρέσουν στον Ολυμπιακό, η πρόταση του Ματέους στον Αλαφούζο, η στήριξη του Καζία. Φήμες για όλα τα γούστα.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Για την ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο η σεζόν όπως πέρυσι. Αμφισβήτηση σε κάθε σφύριγμα, σκληρή αντιπολίτευση και όπου βγάλει. Πέρυσι διακόπηκε γρήγορα καθώς η ΑΕΚ βρέθηκε σε διψήφιες διαφορές. Φέτος δεν έχει ακόμα απώλεια από διαιτητικό σφύριγμα αλλά όπως συνηθίζουν πολλές ΠΑΕ στην Ελλάδα… επενδύει για να μην συμβεί. Τον Μόσχου στη Λάρισα τον έβγαλαν 5 τηλεδιαιτητές καθαρό και χωρίς λάθος, ο Λανουά δεν είχε κάποια αρνητική αναφορά κι έδωσε συγχαρητήρια στον διαιτητή αλλά στην ΑΕΚ κάνουν λόγο για φιάσκο και ορισμό πρόκληση του Φωτιά σε ένα εντός έδρας ματς με τον Βόλο. Η σκόνη σηκώνεται πλέον, η μάχη ξεκίνησε και είμαστε ακόμα μόλις 5η αγωνιστική. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει… (SDNA)

*Η Ρίο Άβε απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο «Ντα Λουζ» με την Μπενφίκα προχθές το βράδυ. Ο εξτρέμ Αντρέ Λουίζ που πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης για την ομάδα του Σωτήρη Συλαΐδόπουλου είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν πάντοτε κατά νου στο λιμάνι. Αξιόλογος εξτρέμ ο 23χρονος Βραζιλιάνος. Ο δεύτερος που αρέσει είναι ο επιθετικός Κλέιτον. (ΦΩΣ)

*Και στην πρεμιέρα της Ευρώπης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προτίμησε τον Γιώργο Γιακουμάκη για την κορυφή της επίθεσης. Η αίσθηση που σου δίνει όμως ο Έλληνας φορ είναι πως όσο δεν βρίσκει το γκολ μέσα από τις εμφανίσεις του, τόσο μεγαλύτερο άγχος βγάζει. Υπάρχει όμως η πεποίθηση πως θα «ξεμπλοκάρει» γιατί έχει πολλά στοιχεία που «κουμπώνουν» στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ… (SDNA)

*Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τον Παπέ Σισέ. Έχουμε φτάσει 25 Σεπτεμβρίου και ακόμη δεν έχει τίποτα στα χέρια του. Ακόμη είναι στη λίστα των ελεύθερων και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι δεν έχει κάποια αξιόλογη πρόταση. Η καριέρα του Σενεγαλέζου στόπερ πήρε την κατιούσα μετά τον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που πριν από πέντε χρόνια θα μπορούσε να πάει στην Άουγκσμπουργκ με 18 εκατομμύρια. (ΦΩΣ)

*Απορία: όταν τον Ρεμπρόφ τον έχει προσεγγίσει ο Παπαδημητρίου, ο οποίος μπορεί και να μετράει μέρες στον Παναθηναϊκό, πώς γίνεται να έρθει και να αναλάβει, αφήνοντας στη μέση του δρόμου την εθνική Ουκρανίας που παίζει προκριματικά για το Μουντιάλ, με εκφρασμένη την επιθυμία -και από τον ίδιο- να συνεχίσει εκεί τουλάχιστον έως τα μέσα Νοεμβρίου; (LIVE SPORT)

*Καλοκουρδισμένη ομάδα η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με ποιοτικές μονάδες που δεν θα μπορούσαν παρά να κάνουν….γκελ και σε ελληνικά μάτια. Μάλιστα για έναν εκ των παικτών της ισραηλινής ομάδας που το συμβόλαιό του λήγει το προσεχές καλοκαίρι θα μπορούσε να υπάρξει και έμπρακτο ενδιαφέρον με…άρωμα Ελλάδας. Ας το θυμόμαστε. (SDNA)

*Το είδαμε κι αυτό! Ο Λόταρ Ματέους «πρότεινε» στον Αλαφούζο τον Μάρκο Ρόζε για τη θέση ου προπονητή! (SPORTDAY)

*Η μεταγραφή του Καρέλη στον Πανσερραϊκό δείχνει τη διάθεση του Καζία και την παρτίδα να σώσει, σε μία σεζόν που τον θεωρούν όλοι ως πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό, αλλά και τον Μπάτσι να στηρίξει, παρότι τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν έσω τώρα τον Κριστιάνο. (SPORTDAY)