Γκάβι: «Θα επιστρέψω όσες φορές χρειαστεί για να υπερασπιστώ την ομάδα μου»

Ο Γκάβι θα χρειαστεί να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων για τέσσερις έως πέντε μήνες.

Ο νεαρός μέσος της Μπαρτσελόνα ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία από το νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του τους Ρόναλντ Αραούχο, Πέδρι και Λαμίν Γιαμάλ, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους φίλους των «μπλαουγκράνα» για τη στήριξή τους.

«Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι θα επιστρέψω όσες φορές χρειαστεί για να υπερασπιστώ την ομάδα μου μέχρι το τέλος. Ένας αληθινός πρωταθλητής δεν σφυρηλατείται στις στιγμές της επιτυχίας, αλλά σε εκείνες που σηκώνεται ξανά μετά από μια πτώση. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα ενθάρρυνσης και αγάπης», έγραψε ο Ισπανός διεθνής, «παιδί» της διάσημης ακαδημίας La Masia.