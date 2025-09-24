Μπράτσος: «Καλή η προσπάθεια, όμως θέλουμε και τα αποτελέσματα» (vid)

Ο προπονητής της Athens Kallithea δεν έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, διότι θεωρεί ότι η προσπάθεια ήταν πολύ καλή ξανά, όπως στην ήττα 1-0 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όμως στη βαθμολογία διατηρήθηκε το «μηδέν».

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Κώστας Μπράτσος στην κάμερα της COSMOTE TV μετά το Athens Kallithea - ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

«Με την προσπάθεια κανείς δεν πέτυχε κάτι, μόνο με τα αποτελέσματα. Στο ίδιο έργο θεατές και σήμερα! Κάναμε 11 αλλαγές και είναι ευχάριστο ότι τέτοια ματς σου δίνουν ρυθμό. Τα παιδιά είναι καλά και εξαιρετικό το γκρουπ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι μόνο το αποτέλεσμα μετρά και θα μας δώσει αυτοπεποίθηση.

Χάσαμε σημαντικές ευκαιρίες στο β' ημίχρονο που κόντρα σε τέτοιες ομάδες θα σε τιμωρήσουν. Έπρεπε να σκοράρουμε. Η εικόνα μας ήταν καλή στο πρώτο μέρος, το γκολ μας αδικεί διότι ήταν μια ολιγωρία. Ήμουν ικανοποιημένος, στη συνέχεια είδα μια πτώση και έκανα αλλαγές για διαχείριση και φρεσκάρισμα. Δεν είδα κάτι κακό στην ομάδα, γενικά».