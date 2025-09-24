«Τρίποντο» στο Ελ Πάσο και 2χ2 για τον ΟΦΗ

Το γκολ του Έντι Σαλσέδο στο 45’ χάρισε στην κρητική ομάδα το πολύτιμο «διπλό» (0-1) στην έδρα της Athens Kallithea και το απόλυτο των νικών στη League Phase του Κυπέλλου.

Σε παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε το παιχνίδι στο α΄ημίχρονο, με τον ΟΦΗ να έχει την απόλυτη υπεροχή και να χάνει μπαράζ ευκαιριών μέχρι ωσότου συνδεθεί με τα δίχτυα.

Στο 13΄ο Καραχάλιος δεν βρήκε στόχο από πλεονεκτική θέση. Στο αμέσως επόμενο λεπτό μακρινό σουτ του Φούντα κατέληξε άουτ.

Η κρητική ομάδα ανέβασε…στροφές μετά το 30΄κι είχε δύο κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Στο 38΄κεφαλιά του Νέιρα από το ύψος της μικρής περιοχής ο Πανάγου απομάκρυνε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή.

Στο 43΄προβολή του Σενγκέλια από θέση βολής πέρασε πάνω από την εστία.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα στο 45΄. Έπειτα από ωραία κάθετη πάσα του Καραχάλιου, ο Σαλσέδο με κοντινό πλασέ έδωσε το προβάδισμα (0-1) στον ΟΦΗ.

Ίδιο το σκηνικό του αγώνα και στο πρώτο 20λεπτο στο β΄ημίχρονο με τον ΟΦΗ να έχει τον πρώτο…λόγο και να χάνει καλή ευκαιρία για το 0-2 με σουτ του Καραχάλιου στο 53΄.

Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να ισοφαρίσουν στο 66΄. Έπειτα από ωραία ατομική προσπάθεια του Κατίγιο (με την είσοδό του στο ματς ανέβασε...ταχύτητα την Athens Kallithea) η μπάλα κατέληξε στο Σαρδέλη που από το ύψος του πέναλτι δεν κατάφερε να κερδίσει τον Λίλο.

Η αθηναϊκή ομάδα κυνήγησε το γκολ της ισοφάριση στα εναπομείναντα λεπτά χωρίς όμως να καταφέρει να σώσει την...παρτίδα και να αποφύγει τη δεύτερη ήττα (μετά το 1-0 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο) στη League Phase του Κυπέλλου.

Ο ΟΦΗ μετά την εύκολη νίκη (3-0) επί της Καβάλας στην πρεμιέρα, ζευγάρωσε τις νίκες του με πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο 45λεπτο.

Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδειξε κίτρινη κάρτα στους Κρίζμανιτς, Βασιλόγιαννη, Σαρδέλη, Αποστολάκη.

ATHENS KALLITHEA (Κώστας Μπράτσος): Κρέσπι, Προδρομίτης, Ματίγιεβιτς, Σωτηράκος, Κριμιτζάς (73΄Σαταριάνο), Μαυρίας (63΄Σαρδέλης), Πανάγου, Παυλάκης, Βασιλόγιαννης (73΄Μεταξάς), Ζωγραφάκης (63΄Κατίγιο), Γκολφίνος.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Μαρινάκης (87΄Γκονζάλεθ), Καραχάλιος, Ανδρούτσος (87΄Λιούις), Νέιρα (67΄Βούκοτιτς), Φούντας (34΄Αποστολάκης), Σενγκέλια, Σαλσέδο (67΄Ρακόνια).