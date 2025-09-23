Η Καβάλα πήγε για το... κόλπο γκρόσο απέναντι στην Κηφισιά, αλλά ο Πατήρας στο 90+4΄ «έσωσε» τον βαθμό για την ομάδα των Βορείων Προαστίων για το τελικό 1-1.

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson «άνοιξε» στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, στο οποίο η τυπικά γηπεδούχος Καβάλα υποδέχτηκε την Κηφισιά, με μία κατηγορία (και όχι μόνο) να χωρίζει τις δύο ομάδες και την ομάδα του Λέτο να είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Οι «Αργοναύτες» ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, όταν μόλις στο 5ο λεπτό το πολύ δυνατό σουτ του Σιφναίου ανάγκασε τον Ραμίρεζ να εκτιναχθεί σε μία εντυπωσιακή απόκρουση, με την Κηφισιά να «απαντά» δύο λεπτά αργότερα με το τελείωμα του Μουσιόλικ από κοντά να απομακρύνεται σε κόρνερ την τελευταία στιγμή.

Ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο με ελάχιστες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους στο 28΄να απειλούν με διπλή ευκαιρία του Χριστόπουλου, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Γιαννίκογλου. Η ομάδα της Καβάλας «χτύπησε» στο 45+3΄και λίγα δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα του ημιχρόνου, με τον Δημοσθένους να επωφελείται από τη φάση και να σκοράρει με δυνατό δεξί σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο προχώρησε αρκετά νωρίς σε τριπλή αλλαγή με Τεττέη και Πόμπο να εισέρχονται, ενώ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του μόλις στο 65΄, κάνοντας... all in. Στο 72΄ο Τεττέη πέρασε τους πάντες από τα δεξιά έδωσε στον Πόμπο, αλλά αυτός σούταρε ψηλά.

Η ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Ρουκουνάκη στο 75΄ κατέληξε λίγο άουτ και ενώ όλα έδειχναν ότι η Καβάλα θα έπαιρνε τη νίκη, η Κηφισιά «απάντησε» με το ίδιο νόμισμα. Στο 90+4' η μπάλα έφτασε στον Πατήρα μέσα στην περιοχή και αυτός με άψογο τελείωμα ισοφάρισε για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο για το τελικό 1-1.



Την επόμενη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson η Κηφισιά θα υποδεχθεί την Athens Kallithea, ενώ η Καβάλα δεν αγωνίζεται στην αγωνιστική του Οκτώβρη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Διονέλλης(32΄Δημοσθένους- 58΄Γαβριηλίδης), Χρούστινετς, Αλιατίδης, Ερνάντες(83΄Ρόιμπας), Μπρέγκου, Σταμούλης, Σιφναίος(46΄Κουντουριώτης), Σγουρός, Ελ Καντουσί

Κηφισιά: Ραμίρες, Μποτία, Σμπόκος, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος(56΄Πόμπο), Ρουκουνάκης, Εσκιβέλ(65΄Ντίας), Τζήμας(65΄Παντελίδης), Πατήρας, Μουσιόλικ(56΄Τεττέη), Χριστόπουλος(56΄Πόθας)