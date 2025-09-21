Ο Ολυμπιακός το γούσταρε πιο πολύ κι απ' τους διαιτητές

Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού, ένα πέναλτι που δε δόθηκε και ο Παναθηναϊκός που δεν νίκησε ούτε έτσι. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Μια μέρα πριν το ντέρμπι, ο υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, έθεσε το πλαίσιο: «θέλω να δω την ομάδα να γουστάρει να κερδίσει, να γουστάρει να παίξει καλό ποδόσφαιρο».

Ο Ολυμπιακός, έστω κι αν άργησε να ξυπνήσει, έστω κι αν πέταξε ένα ολόκληρο ημίχρονο (πιστός στην εφετινή του συνήθεια να μη σκοράρει στο πρώτο 45λεπτο), πήρε στο ελάχιστο αυτό που δικαιούταν στο μέγιστο. Και αν δινόταν το πέναλτι του 35ου λεπτού στον Καμπελά που αρνήθηκαν ο διαιτητής Αϊτεκίν και ο VARιστας Περλ, θα μιλούσαμε για καθαρή επικράτηση. Η παράβαση του Τετέ φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο και στις φωτογραφίες στοπ καρέ. Αδιανόητο να μη δοθεί και περιμένουμε τη ματιά, την κριτική και την επιχειρηματολογία του Λανουά.

Ο Παναθηναϊκός το «γούσταρε» να μείνει όρθιος. Όμως δεν απείλησε, πέρα από το παιδικό λάθος του Ρέτσου στο 48'. Μια ακατανόητη μπαλιά, που έβγαλε τετ-α-τετ τον Ντέσερς από την ασίστ του Μπακασέτα. Αποτέλεσμα; Ο Μεντιλίμπαρ τραβούσε τα μαλλιά του στον πάγκο και ναι, οι «πράσινοι» πήραν τελικά παραπάνω απ’ ό,τι δικαιούνταν, με βάση την εικόνα τους.

Μετά το γκολ του Παναθηναϊκού, η Λεωφόρος κατηφόρισε. Η είσοδος του Ποντένσε άλλαξε το ματς: ο «σούπερμαν» έτρεχε, έκοβε, έραβε, δημιούργησε ρυθμό. Ο Ελ Κααμπί βρέθηκε τρεις φορές σε θέση βολής (51’, 58’, 61’), αλλά αστόχησε ή βρήκε απέναντί του τον Ντραγκόφσκι και σε όλες τις περιπτώσεις ήταν μέσα ο Πορτογάλος σταρ. Ο Παναθηναϊκός είχε μόνο μία αναλαμπή, κι αυτή από την ατομική ποιότητα του Ρενάτο στο 81’, ο οποίος με πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ πήγε να αιφνιδιάσει τον Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει: Στο 90’ ο Τουμπά έσωσε μπροστά από το τέρμα το πλασέ του Ελ Κααμπί από γύρισμα του Τσικίνιο. Όμως στο 92’ ήρθε η λύτρωση για τους «ερυθρόλευκους»: ο μόνιμα απειλητικός Ελ Κααμπί, μετά από δημιουργία ξανά του Ποντένσε, έγραψε την ισοφάριση που έμοιαζε μοιραία και... άδικη για τους καλύτερους του γηπέδου.

Το παιχνίδι θα μπορούσε να το «κλέψει» ο Παναθηναϊκός γιατί πάλεψε, γιατί ήταν άπειρα πιο μαχητικός απ’ ό,τι με Κηφισιά και Λεβαδειακό, γιατί γούσταρε να σώσει το γόητρό του. Και γιατί το γούσταραν και οι διαιτητές, με το πέναλτι που στέρησαν από τον Ολυμπιακό.

Αλλά η ποιότητα και η πληρότητα των Πειραιωτών, μίλησαν στο τέλος. Η εικόνα, οι ευκαιρίες, η επιμονή έδωσαν την -τουλάχιστον- ισοπαλία. Αυτή η ομάδα, αυτό το ρόστερ, έδειξε πάλι ότι στην Ελλάδα χάνει μόνο όταν δεν… γουστάρει να κερδίσει.