Πετράκης: «Σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι σε μία ομάδα με μεγάλη ποιότητα»

Το... καπέλο στους ποδοσφαιριστές του έβγαλε ο Γιάννης Πετράκης, μετά τη σπουδαία ισοπαλία του Παναιτωλικού στην Τούμπα (0-0).

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Πολύ μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά. Πρώτα για τη νοοτροπία που είχαμε στο παιχνίδι, τη θέληση για το αποτέλεσμα, για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Απέναντι σε μία ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα και πολύ καλές ιδέες στο παιχνίδι της. Ειδικά σε μία ομάδα πληγωμένη, εξαιτίας του προηγούμενου της αποτελέσματος. Αυτό ανέβασε τον δείκτη δυσκολίας ακόμα περισσότερο. Για όλους αυτούς τους λόγους μπράβο στα παιδιά, σπουδαίο αποτέλεσμα. Ίσως με τη βοήθεια της τύχης να μπορούσαμε να κερδίσουμε σήμερα».

Για το αν «επένδυσε» ο Παναιτωλικός στο κακό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ: «Πάντα αξιολογούμε τα δεδομένα που έχουμε. Ήμασταν σίγουροι ότι ο ΠΑΟΚ θα έφερνε αντίδραση. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε».