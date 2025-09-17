Ανακοινώνεται ο Κόντης στον Παναθηναϊκό - Ντεμπούτο με Ολυμπιακό

Θέμα ωρών πλέον η ανακοίνωση του Χρήστου Κόντη, που αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός τον Παναθηναϊκό, αρχής γενομένης από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια και το SDNA σας ενημέρωσε πως η λύση που προκρίθηκε είναι αυτή του Χρήστου Κόντη ως υπηρεσιακού, μέχρι να βρεθεί ένας ξένος τεχνικός να αναλάβει την ομάδα.

Οι σχετικές πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν, με τις δύο πλευρές να έχουν φτάσει πλέον σε οριστική συμφωνία. Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση, που αποτελεί θέμα ωρών και θα έρθει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη.

Ο Έλληνας τεχνικός θα κάνει ντεμπούτο στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή και θα καθοδηγήσει το «Τριφύλλι» το προσεχές διάστημα, η διάρκεια του οποίου θα εξαρτηθεί από τις επαφές με ξένους προπονητές.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κόντης ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ κατέκτησε ως πρώτος προπονητής το Κύπελλο του 2024, έχοντας διαδεχθεί τον Φατίχ Τερίμ στον «πράσινο» πάγκο.