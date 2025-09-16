Παναθηναϊκός: Ολοταχώς για Κόντη ως υπηρεσιακό προπονητή

Ο Χρήστος Κόντης είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό ως υπηρεσιακός τεχνικός, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμα και μέσα στην ημέρα.

Το «Τριφύλλι» βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια και το πιο πιθανό αυτή την στιγμή είναι να επιστρέψει σε πρώτη φάση ένας... γνώριμος των «πράσινων».

Ο λόγος για τον Χρήστο Κόντη, έναν άνθρωπο που ξέρει καλά το «Τριφύλλι» και κρίθηκε από τους ανθρώπους του συλλόγου ως η καλύτερη επιλογή για να αναλάβει προσωρινά την ομάδα, ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό είναι το επικρατέστερο ενδεχόμενο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις ακόμα και μέσα στην ημέρα.

Ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ διαδέχθηκε τον Φατίχ Τερίμ και καθοδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Άρη στον τελικό του Κυπέλλου πριν 2 χρόνια. Συνεργάτες του θα είναι οι Αλέξανδρος Τζιόλης (ως βοηθός), Ευθύμης Κυπριανός (ως γυμναστής) και Διονύσης Χιώτης.

Όσον αφορά τις επαφές με προπονητές από το εξωτερικό, αυτοί με τους οποίους έχει επικοινωνήσει ο σύλλογος έχουν ζητήσει χρόνο, τον οποίον αυτή την στιγμή... δεν διαθέτει ο Παναθηναϊκός με τα ματς που ακολουθούν, με αποτέλεσμα να κινηθεί στην λογική του υπηρεσιακού τεχνικού.