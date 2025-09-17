Με Μπιάνκο και Μπέρδο η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό! (pic)

«Επιχείρηση» πρεμιέρα Κυπέλλου για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσουν τον τοπικό Λεβαδειακό.
Με αρκετές αλλαγές η «ασπρόμαυρη» ενδεκάδα, με τον Γκουγκεσασβίλι να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια και τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά.
Δίπλα στον Καμαρά που επιστρέφει, θα αγωνιστεί ο Μπιάνκο στην επίσημη πρώτη του Ιταλού 22χρονου χαφ, ενώ στο «10» θα αγωνιστεί ο Λούκα Ιβανούσετς. Στα «φτερά» οι Μπέρδος και Ζίβκοβιτς και τον Φιόντορ Τσάλοβ στην κορυφή της επίθεσης.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στο "Λάμπρος Κατσώνης".