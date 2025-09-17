Με Μπιάνκο και Μπέρδο η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό! (pic)

Ο νεαρός Δημήτρης Μπέρδος είναι ο «εκλεκτός» του Ραζβάν Λουτσέσκου στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου κόντρα στον Λεβαδειακό - Ντεμπούτο για τον Μπιάνκο στα χαφ!

«Επιχείρηση» πρεμιέρα Κυπέλλου για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσουν τον τοπικό Λεβαδειακό.

Με αρκετές αλλαγές η «ασπρόμαυρη» ενδεκάδα, με τον Γκουγκεσασβίλι να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια και τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά.

Δίπλα στον Καμαρά που επιστρέφει, θα αγωνιστεί ο Μπιάνκο στην επίσημη πρώτη του Ιταλού 22χρονου χαφ, ενώ στο «10» θα αγωνιστεί ο Λούκα Ιβανούσετς. Στα «φτερά» οι Μπέρδος και Ζίβκοβιτς και τον Φιόντορ Τσάλοβ στην κορυφή της επίθεσης.

