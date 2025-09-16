Άρης: Ο νέος κανονισμός και οι γηγενείς «μικροί» του ρόστερ

Παναγίδης, Βοριαζίδης και Χαρούπας διεκδικούν μια θέση στη βασική ενδεκάδα του Άρη, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του κυπέλλου

Το κύπελλο ξεκινά και ο Μανόλο Χιμένεθ καταστρώνει τα πλάνα του για την αρχική ενδεκάδα της αναμέτρησης απέναντι στον Παναιτωλικό.

Οι κιτρινόμαυροι ρίχνονται στη μάχη της "League Phase" με στόχο το πρώτο τους τρίποντο, με πολλές απουσίες, με νέο προπονητή και έναν... νέο κανονισμό, που τους αναγκάζει να ξεκινούν και να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με τουλάχιστον έναν γηγενή ποδοσφαιριστή που έχει γεννηθεί μετά το 2004 στην ενδεκάδα.

Αυτό ανοίγει αυτομάτως την πόρτα σε τρεις παίκτες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τους Παναγίδη(2004), Χαρούπα (2004) και Βοριαζίδη (2007) να διεκδικούν θέση βασικού. Με δεδομένο, δε, πως η ομάδες πρέπει και να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με έναν "νεαρό", ίσως αυτό να σημαίνει πως θα χρησιμοποιηθούν και μερικοί ή όλοι, από τους τρεις που θα μείνουν στον πάγκο, για ένα πιθανό φρεσκάρισμα, σε περίπτωση που η πρώτη επιλογή δεν μπορέσει να βγάλει το 90λεπτο.