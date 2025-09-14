Βιτόρια: «Ανεπίτρεπτη τέτοια συμπεριφορά, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά!»

Απογοητευμένος από την εμφάνιση των παικτών του απέναντι στην Κηφισιά ήταν ο Ρουί Βιτόρια, που τόνισε ότι άπαντες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ο Πορτογάλος τεχνικός εξήγησε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία για την σημερινή εμφάνιση και το «κάζο» από την Κηφισιά, τονίζοντας πως είναι αναπίτρεπτο σε δύο παιχνίδια το «Τριφύλλι» να έχει το προβάδισμα και να μην μπορεί να το διατηρήσει.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για το ότι η ομάδα έχει μόλις έναν βαθμό σε δύο αγωνιστικές και το πού οφείλεται αυτή η εικόνα: «Τα πράγματα φαίνονταν καλά με την εικόνα που είχαμε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλα έδειχναν ότι θα μπορούσαμε να πάμε καλά και στο Πρβωτάθλημα. Δεν συνέβη. Κάναμε καλές προπονήσεις στη διακοπή. Πιστεύαμε σε καλύτερη εικόνα σήμερα. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, σε αυτό το επάγγελμα, ως προπονητές, παίκτες, άνθρωποι. Αυτή η παθητικότητα μάς έχει στοιχήσει πολύ. Με τον Λεβαδειακό υπήρχε η κόπωση, τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι θέλουμε».

Για το ότι και στα δύο παιχνίδια ήταν μπροστά στο σκορ σε καίριο σημείο αλλά δεν κέρδισε κανένα και το τι δεν πήγε καλά στο τακτικό σας πλάνο: «Είναι ανεπίτεπτο ότι και στις δύο περιπτώσεις βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ και δεν ελέγχαμε. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε την ομάδα απροστάτευτη ή να δεχόμαστε αντεπιθέσεις από τον αντίπαλο. Βάσει εμπειρίας και ποιότητας είναι ανεπίτρεπτο. Είναι σημεία του παιχνιδιού που πρέπει να κλειδώσουμε. Να μην αφήνουμε κενή την ομάδα πίσω. Τέτοιες λεπτομέρειες κοστίζουν πολύ. Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά, γιατί τέτοια συμπεριφορά είναι ανεπίτρεπτη».