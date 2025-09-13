Live: Παναιτωλικός - Βόλος

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Παναιτωλικού - COSMOTE SPORT 2 HD
3η αγωνιστική
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
1 2
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Διαιτητης
- Τζήλος
- Τσιμεντερίδης (VAR)
Βοηθοι
- Κομισοπούλου
- Βαλιώτης
- Πουλικίδης (AVAR)
Τεταρτος
- Μπούτσικος
Σκορερς
- 30' Κόνραντ Μίχαλακ
Κιτρινες καρτες
- 28' Γιώργος Αγαπάκης
- 31' Ντιέγκο Εστεμπάν
- 45+5' Χόρχε Αγκίρε
- 45+5' Λούκας Τσάβες
- 73' Λάζαρ Κόγιτς
Σκορερς
- 11' Χόρχε Τζόκα
- 17' Σαΐντ Χάμουλιτς
Κιτρινες καρτες
- 45+5' Μαξιμιλιάνο Κόμπα
- 45+5' Γιάννης Κάργας
- 60' Μάριος Σιαμπάνης
- 80' Ναμπίλ Μακνί
- 90+2' Κάρλες Σόρια
- 90+7' Γιασίν-Αμίν Ασεχνούν