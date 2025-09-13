MENU
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Παναιτωλικού - COSMOTE SPORT 2 HD
3η αγωνιστική
Παναιτωλικός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
1 2
Βόλος ΝΠΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Διαιτητης
  • Τζήλος
  • Τσιμεντερίδης (VAR)
Βοηθοι
  • Κομισοπούλου
  • Βαλιώτης
  • Πουλικίδης (AVAR)
Τεταρτος
  • Μπούτσικος
Σκορερς
  • 30' Κόνραντ Μίχαλακ
Κιτρινες καρτες
  • 28' Γιώργος Αγαπάκης
  • 31' Ντιέγκο Εστεμπάν
  • 45+5' Χόρχε Αγκίρε
  • 45+5' Λούκας Τσάβες
  • 73' Λάζαρ Κόγιτς
Σκορερς
  • 11' Χόρχε Τζόκα
  • 17' Σαΐντ Χάμουλιτς
Κιτρινες καρτες
  • 45+5' Μαξιμιλιάνο Κόμπα
  • 45+5' Γιάννης Κάργας
  • 60' Μάριος Σιαμπάνης
  • 80' Ναμπίλ Μακνί
  • 90+2' Κάρλες Σόρια
  • 90+7' Γιασίν-Αμίν Ασεχνούν

Live: Παναιτωλικός - Βόλος

